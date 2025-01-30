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川普簽署萊利法 將擴建關達那摩灣監獄 關押無證客罪犯

記者陳熙文／華盛頓報導
川普總統29日簽署上任後的第一個立法就是拘留違法移民的「萊利法」。（歐新社）
川普總統29日簽署上任後的第一個立法就是拘留違法移民的「萊利法」。（歐新社）

川普總統川普29日簽署頒布就任後第一項立法，要求拘留任何被指控、逮捕或定罪的非法移民；川普也指示擴建位於關達那摩灣（Guantanamo Bay）的移民中心來拘留非法入境的罪犯。

川普29日簽署由美國聯邦參、眾議院今年通過的「拉肯萊利法案」（Laken Riley Act），成為川普第二任總統任內首項簽署頒布的立法。

川普總統表示，準備用關達那摩灣監獄來關罪刑最重大的非法移民。（美聯社）
川普總統表示，準備用關達那摩灣監獄來關罪刑最重大的非法移民。（美聯社）

避免官員「抓了又放」州檢察官可提告

此項立法要求聯邦官員拘留任何因行竊、暴力犯罪或殺人等罪行被指控或逮捕的非法移民；同時，若聯邦官員選擇釋放，或未拘留被勒令出境的非法移民，該立法也賦予州檢察官提告的權力。

拉肯萊利法案取名自被害人萊利（Laken Hope Riley），她去年在喬治亞大學校園內跑步時遭非法移民殺害。

這項立法被視為聯邦移民及海關執法局（ICE）及各州政府打擊「非法外國人」犯罪的有力工具，也符合川普要求停止「抓了又放」（catch and release）的移民政策。

川普在簽署立法前發表談話，他除了感謝兩黨都支持通過法案，同時指出，移民及海關執法局已逮捕上千名非法移民的罪犯，其中包括幫派成員、人口販子、兒童性侵犯者、恐怖分子和殺人犯。

川普說，美國軍機將把危險和非法的外國人遣回他們的國家；他也提及，哥倫比亞（Colombia）政府日前拒絕讓這些非法移民入境，但在他要求課徵高關稅之後，哥倫比亞才改變心意。

川普表示，其他國家也可能對美國遣返非法移民有強硬的措辭（tough talk），但強硬措辭沒有任何意義，這些國家全都必須接受被遣返的非法移民，且必須欣然接受。

關達那摩灣可關3萬人 911重犯也在這

川普也說，他將要求國防部和國土安全部在關達那摩灣設置可容納3萬人的移民設施。川普說，我們在關達那摩灣有3萬個床位，可用來關那些嚴重犯罪的非法移民（worst criminal illegal aliens）。關達那摩灣監獄現還關著包括911事件的重刑犯。 

美國白官29日晚間也發布備忘錄，內容要求國防部和國土安全部擴大關達那摩灣移民作業中心（Migrant Operation Center）的空間容量，以用於拘留非法入境美國的罪犯；據了解，該中心預計交由移民及海關執法局管理。

白宮指出，該備忘錄的目的在於阻止邊境入侵、消除犯罪毒販集團，以及恢復國家主權。

川普總統（中）29日簽署的「萊利法」，即是針對管控移民的法律。（歐新社）
川普總統（中）29日簽署的「萊利法」，即是針對管控移民的法律。（歐新社）
「萊利法」命名是紀念遭非法移民殺害的喬州護理學生萊利，川普在簽署後安慰萊利的母親...
「萊利法」命名是紀念遭非法移民殺害的喬州護理學生萊利，川普在簽署後安慰萊利的母親菲莉普絲（右）。（路透）

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