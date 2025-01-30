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川普凍結聯邦撥款 領食物醫療補助者陷入恐慌

編譯尤寶琪／綜合報導
川普一上任就簽署多項行政命令，部分命令涉及立法權和行政權的灰色地帶，引發憲政爭議。（美聯社）
川普一上任就簽署多項行政命令，部分命令涉及立法權和行政權的灰色地帶，引發憲政爭議。（美聯社）

國會民主黨人和監督政府團體表示，川普總統27日晚間暫停發放數兆元聯邦補助和貸款的行政令，意味著一場恐顛覆不同政府部門之間三權分立的權力爭奪戰。

六名民主黨州檢察長和一個非營利組織聯盟，為了阻止川普的舉動，在28日提起兩起訴訟，川普的反對者認為，這些訴訟關係重大。

「我們面臨著一起憲法危機，」參議員預算委員會(Budget Committee)成員、俄勒岡州民主黨籍參議員默克利(Jeff Merkley)表示，「重點是，總統無權做這種決定。」

參院民主黨人28日上午也表示，那些靠「送餐到府」(Meals on Wheels)計畫取得食物、靠醫院取得醫療保健或靠癌症研究取得治療的人，開始出現恐慌，因為這些計畫全都是依靠聯邦政府的撥款來運作。

參院撥款委員會(Senate Appropriations Committee)主席、民主黨華盛頓州聯邦參議員莫瑞(Patty Murray)表示，「這份備忘錄造成了恐慌與混亂，讓他們不清楚是否能獲得這些資源。」

聯邦法官阿里汗28日已下令暫停該行政命令。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)28日在向記者簡報時，反駁了這些擔憂。

「這當然是在法律許可範圍內，」李維特指出，「白宮法律顧問辦公室(White House Counsel's Office)認為總統有權這麼做，所以他這麼做了。這樣做的原因是為了確保發出去的每一分錢，都沒有與總統的行政命令和行動相衝突 。」

李維特的論點則獲國會共和黨人的贊同。

「我希望這能開創先例，確保當我們動用納稅人的錢時，會是以我們告訴美國民眾的最有效方式來動用，」共和黨籍聯邦眾議員麗莎‧麥克林(Lisa McClain)指出。

多數國會共和黨人都認為該命令是重新評估新政府支出，是必要且合理的舉措；他們認為川普的措施能消除詐欺行為，節省支出，並最終按照國會的意願來花費。

川普一上任就簽署多項行政命令，部分命令涉及立法權和行政權的灰色地帶，引發憲政爭議...
川普一上任就簽署多項行政命令，部分命令涉及立法權和行政權的灰色地帶，引發憲政爭議。（路透）

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