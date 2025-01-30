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川普考慮取消聯邦所得稅 以關稅替代

編譯徐薏茹／綜合報導

川普總統向共和黨盟友提出一項重大且可能引發爭議的提案：他似乎正考慮完全取消聯邦所得稅。

川普27日在佛羅里達州多拉(Doral)的會議演說中提到：「我們原本沒有所得稅，所得稅1913年才開始。如同我上周所說，與其向我們的公民課稅，讓外國國家變得更富裕，我們應該向外國國家徵收關稅、課稅來讓我們國家變得更富有」，「是時候讓美國回歸使我們比以往都更富有、更強大的體系了」。

根據國稅局(IRS)的資訊，聯邦所得稅最早於1913年2月25日設立，是憲法第16修正案的一部分，賦予國會徵收企業及個人所得稅的憲法權力。

財政部的數據顯示，2023年報稅年分共徵收4兆9200億元聯邦所得稅，然而，隨著川普計畫設立新的「對外稅務局」(External Revenue Service)，負責徵收關稅收入，經濟學者和市場專家似乎看法不一，有些人持反對意見，指出對於關稅成本，美國進口商往往首當其衝，而非外國企業。

稅務基金會(Tax Foundation)副總監艾瑞卡．約克(Erica York)曾告訴福斯財經網(FOX Business)：「關稅不是來自外部的收入，是針對美國進口商的稅金，使美國的經濟和收入縮水。更高的關稅將拖累美國經濟，並且可能抵銷其他減稅措施的好處。不應該仰賴關稅作為稅收的主要來源。」

「The Big Money Show」主持人里格斯(Taylor Riggs)28日指出：「市場喜歡確定性。所以如果你說要10%的關稅，而我是GM這樣的公司，那麼我可以應對。如果你跟我說每個月漲2.5%，那麼我很難處理，因為我該如何決定？我要現在買商品嗎？如果關稅上漲了呢？這是不是一種談判工具？」

Slatestone Wealth首席市場策略師波卡里(Kenny Polcari)表示：「取消所得稅的想法，或者重新定義所得稅，並徵收10%的關稅，向美國人民提供所得稅減稅，在我看來會鼓勵國人更努力工作，鼓勵他們花得更多。」「所以最終會有更強健更好的經濟」。

在總統競選期間，川普宣揚徵收10%或20%的全面關稅，以及對從中國進口的商品徵收60%的關稅。

關稅 川普 財政部

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