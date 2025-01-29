川普下令擴建關達那摩灣拘留中心 揚言關押3萬非法移民

位於古巴的關達那摩灣三角洲拘留營正門。(路透)

川普 總統29日簽署備忘錄，指示關達那摩灣海軍基地（Naval Station Guantanamo Bay）建設可容納3萬人的拘留中心，用於關押「非法存在美國的高優先級別犯罪外國人」。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，川普在備忘錄中下令國防部和國土安全部採取一切適當行動，「擴張關達那摩灣的移民行動中心（Migrant Operations Center）至完全容量，以提供額外拘留空間，關押在美國非法存在的高優先級別犯罪外國人」。

川普補充，「大多數人甚至不知道這件事。我們在關達那摩灣有3萬張床位，用於拘留威脅美國人民的最嚴重犯罪非法外國人。其中一些人情況嚴重，我們甚至不信任那些國家來拘留他們，因為我們不希望他們回來」。

川普在29日簽署「拉肯萊利法案」（Laken Riley Act）的儀式上預告這項指令，稱他將「指示國防部和國土安全部開始在關達那摩灣準備一個可容納3萬人的移民設施」。

美國有線電視新聞網（CNN）描述，關達那摩灣以關押恐怖主義嫌疑犯聞名，但也設有一個獨立的移民處理中心。