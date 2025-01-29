川普凍結聯邦撥款引混亂 法官暫擋至2月3日

白宮發言人李維特28日在記者會表示社安金和聯邦醫療保險、糧食券等福利，都不受暫時預算凍結檢討的影響，會如同過去直接送到民眾手中。(美聯社)

川普 政府下令凍結累計數兆聯邦撥款、貸款及援助項目，由於白宮 預算管理局(Office of Management and Budget，OMB)代理局長韋斯(Matthew J. Vaeth)公布的兩頁備忘錄僅指示各部會「暫停所有聯邦財務援助義務或撥款相關活動」而未提供細節，學校經費以及低收入民眾住房補助、健保計畫是否受到衝擊，引起輿論議論紛紛，消息混淆。華府聯邦區域法院法官阿里汗(Loren L. AliKhan)28日已對川普政府命令下達「臨時行政中止令」(brief administrative stay)至2月3日。

凍結撥款恐影響白卡等權益

原訂28日下午5時起生效的白宮預算管理局備忘錄指示聯邦機關對補助及貸款項目展開「通盤分析」(comprehensive analysis)，確保計畫內容符合川普總統簽署禁止「多元、公平及包容」(diversity, equity and inclusion，DEI)倡議的行政命令，聯邦機關對於乾淨能源(clean energy)的花費也要盡量降低。

備忘錄寫道，社安金、俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)不受影響，凍結聯邦財務援助並不包括「對個人提供的直接援助」。受到影響的項目則有外國援助、非政府組織、DEI計畫、覺醒性別意識型態(woke gender ideology)、「綠色新政」(Green New Deal)。

6州及民間倡議團體提告

六個民主黨執政州28日聯合提告，要求聯邦法院擋下川普政府命令。紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)說：「毫無疑問，這道政策魯莽、危險、非法且違憲。」

多個非營利組織以及醫療產業、小型企業的倡議團體也集體向華府聯邦區域法院提告，指控川普政策將「帶來災難」。率領提告的司法倡議機構「民主前進」(Democracy Forward)主席裴瑞曼(Skye Perryman)在法官下達「臨時行政中止令」後發表聲明說：「由於川普政府以無情手段企圖停止聯邦援助，這個結果對過去24小時陷入絕望的數百萬民眾來說，終於可以鬆一口氣。」阿里汗是前總統拜登任命的聯邦法官。