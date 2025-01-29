谷歌地圖跟進川普 美國網域墨西哥灣改名「美國灣」

Google地圖表示即將更新「墨西哥灣」英文名稱，已為符合美國官方英文名稱「美國灣」。(取自X平台)

谷歌(Google )27日表示，若必須變更墨西哥灣 (Gulf of Mexico)和阿拉斯加第一高峰「德納利」(Denali)的名稱，將會以美國政府的稱呼為主。

Google稱，只有政府更新墨西哥灣和德納利的官方名稱，該公司才會隨之更改。

川普 上任後下令將美國南部、墨西哥和古巴圍繞的墨西哥灣更名為美國灣(Gulf of America)，並下令將美國最高峰德納利的名字改回「麥金利」(Mt. McKinley)。

Google在X平台發文表示：「我們有長期遵循的作法，當官方政府來源更新名稱時，我們會跟進更改名稱。」

Google還表示，Google Maps將根據地名資訊系統(Geographic Names Information System)的所有更新調整，地名資訊系統是包含美國100多萬個地理特徵的數據庫。

Google聲明稱：「如果地名資訊系統更新名稱，我們將會迅速更新Google Maps，顯示麥金利山和美國灣。」

此外，Google表示，只有美國的用戶會看到這兩個地理區域更改，因為「當各國間的官方名稱不同時，Google Maps用戶將會看到當地使用的官方名稱，世界其他地區的用戶則會看到兩種名稱。這也適用本次更名。」

德納利這一名稱來自阿拉斯加原住民文化，前總統歐巴馬2015年下令將原本的「麥金利」改為德納利；麥金利這一名稱來自19世紀末一名掏金者，用以向麥金利總統(William McKinley)致敬。

全球最大通訊社美聯社(Associated Press)稱，將繼續使用原本的墨西哥灣名稱，該名稱已經有400年歷史，同時也認可美國灣這一名稱。

不過美聯社將以麥金利取代原本的德納利名稱，該地區完全位於美國境內，作為總統，川普有權更改國內的聯邦地理名稱。