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白宮備忘錄語意模糊…聯邦財政援助遭凍 影響項目混亂

記者顏伶如／綜合報導
受到聯邦政府暫時凍結補助的影響，多州表示俗稱白卡的Medicaid的支付也暫停，但白宮表示白卡補助不受影響。（美聯社）
受到聯邦政府暫時凍結補助的影響，多州表示俗稱白卡的Medicaid的支付也暫停，但白宮表示白卡補助不受影響。（美聯社）

白宮下令凍結聯邦補助，等待政府部門全面檢討哪些項目屬於進步派倡議。由於白宮預算管理局(Office of Management and Budget，OMB)27日發布備忘錄語意模糊，白宮28日回答媒體詢問未能提供完整解釋，許多國會議員、政府官員及一般民眾對於哪些計畫將受影響感到一頭霧水。

川普政府官員說，對民眾提供直接援助的計畫將不受影響，包括俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)、俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)、社安金、聯邦學貸、糧食券(food stamps)。

接受聯邦補助、為老年人提供送餐上門服務的「送餐到府」(Meals on Wheels)計畫，則可能受到影響。

國家科學基金會(National Science Foundation)本周原訂舉行小組會議審查補助經費申請，但已宣告延後舉行。

阿拉巴馬州皮瑞查德(Prichard)官員說，解決飲用水系統漏水問題的聯邦基礎建設補助恐將泡湯。

美聯社報導，川普政府要求聯邦部會檢討的補助項目共計51頁，內容五花八門，從游泳池安全到部落勞動人力開發計畫、特教計畫都有。提交檢討報告的期限為2月7日。

教育部28日指出，聯邦學貸與裴爾助學金(Pell grants)經費都不受影響，不會暫停或拖延，聯邦工讀計畫(work-study program)經費以及下學年「免費申請聯邦學生援助表」(Free Application for Federal Student Aid，FAFSA)同樣不受影響。

紐約時報報導，國家衛生研究院(National Institutes of Health，NIH)等機構提供的獎學金或研究生津貼是否受到影響，目前仍不清楚。

白宮預算管理局備忘錄寫道，凍結經費項目包括外國援助、非政府組織、「多元、公平及包容」(diversity, equity and inclusion，DEI)計畫、覺醒性別意識型態(woke gender ideology)、「綠色新政」(Green New Deal)。

白宮 聯邦醫療保險 預算

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未獲國會授權 川普政府凍結資金涉「截留」問題

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川普凍結聯邦經費 50州白卡系統「一度停擺」

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