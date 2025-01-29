白宮：200萬聯邦雇員若自願離職 可領8個月薪

川普總統上任來執行連串行政命令，內容很多是來自選前競選時的保守派智庫傳統基金會「2025計畫」。(美聯社)

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)聲明表示，川普 政府準備提供「展期辭職」(deferred resignation)的機會給200萬聯邦政府 雇員，若無意繼續在聯邦政府工作的人，可以提出申請，另找工作，政府將提供8個月的離退職金。

國家廣播公司新聞網(NBC News)28日報導，一名政府高級官員表示，估計將有5%到10%的聯邦員工辭職，估計可以節省下大約1億元。

李維特在聲明中表示，「美國納稅人支付聯邦政府雇員的薪水，所以理當擁有代表他們而工作的雇員，而且要現身，前來美好的聯邦建築物上班；建築物也是稅金蓋的。假如他們不想來上班，不願獻身於讓美國再度偉大，那麼他們可以自由選擇不同的生涯路線，川普政府將提供很慷慨的8個月離退職金。」

川普政府設立新的系統，容官員有能力一次便把電子郵件寄給全體聯邦雇員，「優離優退」方案將由該系統寄給他們。

該電子郵件裡將附有辭職信草稿，供收件人審核。若是有人想辭職，可以用「辭職」一詞回覆。申請辭職將由28日起到2月6日。

寄給聯邦員工的電子郵件中寫道，「假如您選擇留任現職，政府感謝您重新專注於以最大能力，服務美國人民。這一次，政府無法給您充分保證，您的職位或單位確定存在下去，但如果您的職位被裁汰，您會受到有尊嚴地待遇，取得已為職位設好的保障。」

科技界億萬富豪馬斯克 目前執掌川普新設的政府效率部(Department of Government Efficiency)。他收購社媒平台「推特」(Twitter)而改名為X後不久，也寄出類似電子郵件給員工，詢問他們是否選擇在公司上班下去。

雖說白宮官員不願證實馬斯克是否參與這次行動，但寄給全體聯邦員工的電子郵件主旨欄，標題為「前途分叉點」(A fork in the road)。

馬斯克委託人製作一件藝術品，圖案現在釘貼在X平台，名稱就叫「前途分叉點」。