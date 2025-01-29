我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍F-35訓練時墜毀 機體「炸成火球」畫面曝

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

未獲國會授權 川普政府凍結資金涉「截留」問題

編譯陳韻涵／綜合報導

川普總統積極阻止政府支付國會授權的計畫資金，可能奪取立法部門的權力，並擴大他對公共支出的發言權。

紐約時報報導，即使白宮暫時凍結資金，檢查是否符合川普的優先政策，但此舉也會在國內外引起混亂和不確定性，且可能就川普可凍結多少國會已撥款的資金而上訴到最高法院，這是國會議員在前總統尼克森(Richard Nixon)任內嚴格限制的策略。川普的做法涉及到截留問題。

截留是指總統扣押或延遲國會撥給聯邦政府分配的資金。

行政部門的常規是，若能在預算範圍內實現國會的目標，則可延後支出授權資金，但當總統基於反對而凍結資金時，則會出現爭議。

國會在1974年的法律中，基本上禁止片面和永久截留資金，但在大選期間，川普曾推出一段競選影片，矢言恢復這項權力，藉此「壓縮膨脹的聯邦官僚機構，以撙節大量資金」。

分權變集權

永久截留合法化，代表權力將從國會轉移到總統。 

美國建國先賢設計權力分治，以防各機構握有過大職權而威脅自由，而國會具備控制稅收及其支出的權力。

美國開國元勳之一麥迪遜(James Madison)在「聯邦黨人文集」(Federalist Papers)中撰述，這種權力是民選議員手中「最完善且有效的武器」。 

但總統集權支持者認為，憲法讓總統有權選擇不執行國會已通過的特定支出，主張「總統必須注意如實執行法律」的措辭允許總統這麼做。

永久截留 限制聯邦支出

截留對削減支出而言，代表永久截留更容易限制聯邦支出。

在預算赤字持續、聯邦債務增加的時代，認為政府花費太高的人對國會紀錄感到沮喪，力圖尋求擴大總統權力並撤銷部分議員的開支決定。

1996年，國會通過一項法律，允許總統在開支經費中否決特定項目，毋須接受或否決整個法案，但最高法院最終判決違憲。

截留經費若合法，就本質而言與1996年的提案殊途同歸。

片面或永久截留合法嗎？

根據現行聯邦法律這是不合法的，但有極少例外。

曾有總統截留了19世紀初的部分計畫資金，但這種情況在20世紀漸趨普遍，尤其是冷戰時期。 

這種做法在尼克森政府時期達到全盛，他截留了數十億元國會通過用以整治公路和汙染的經費。

1974年，國會試圖通過「截留控制法案」(Impoundment Control Act)來恢復其動用預算的權力，禁止總統片面和永久撤銷國會資金的能力。

川普 預算 白宮

上一則

谷歌地圖跟進川普 美國網域墨西哥灣改名「美國灣」

下一則

白宮備忘錄語意模糊…聯邦財政援助遭凍 影響項目混亂

延伸閱讀

川普二度入主白宮 中國陶瓷設計師推出打坐雕像再掀熱潮

川普二度入主白宮 中國陶瓷設計師推出打坐雕像再掀熱潮
搶先澤倫斯基 內唐亞胡下周訪華府會川普 新政府首位獲邀外國領袖

搶先澤倫斯基 內唐亞胡下周訪華府會川普 新政府首位獲邀外國領袖
川普上任第二周不改雷風厲行 路透民調：支持率45% 略低於上周

川普上任第二周不改雷風厲行 路透民調：支持率45% 略低於上周
川普曾揚言要離間俄中 專家：恐不容易

川普曾揚言要離間俄中 專家：恐不容易

熱門新聞

川普總統與白宮國安顧問沃茲計畫重新整理國安隊伍。圖為拜登與賀錦麗2023年與國安團隊在白宮戰情室開會。(美聯社)

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

2025-01-22 22:10
休士頓ECHOS中心的一名工作人員幫助民眾申請白卡。（路透）

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

2025-01-23 09:13
川普上任第二天即火速開除上千名官員，包括第一位女性海岸防衛司令費根上將。（美聯社）

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

2025-01-22 05:08
美國總統川普24乘坐空軍一號專機，抵達內華達州拉斯維加斯的哈利．里德國際機場。（美聯社）

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

2025-01-25 07:10
川普透過世界經濟論壇演說後的Q&A直斥美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）（左二），令在場觀眾十分尷尬。(路透)

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

2025-01-23 20:26
原本排定要將難民接往美國的班機現已全面取消。(路透資料照)

國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

2025-01-22 09:12

超人氣

更多 >
冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號
面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符
靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省

靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省
NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」
華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？