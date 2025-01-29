未獲國會授權 川普政府凍結資金涉「截留」問題

川普 總統積極阻止政府支付國會授權的計畫資金，可能奪取立法部門的權力，並擴大他對公共支出的發言權。

紐約時報報導，即使白宮 暫時凍結資金，檢查是否符合川普的優先政策，但此舉也會在國內外引起混亂和不確定性，且可能就川普可凍結多少國會已撥款的資金而上訴到最高法院，這是國會議員在前總統尼克森(Richard Nixon)任內嚴格限制的策略。川普的做法涉及到截留問題。

截留是指總統扣押或延遲國會撥給聯邦政府分配的資金。

行政部門的常規是，若能在預算 範圍內實現國會的目標，則可延後支出授權資金，但當總統基於反對而凍結資金時，則會出現爭議。

國會在1974年的法律中，基本上禁止片面和永久截留資金，但在大選期間，川普曾推出一段競選影片，矢言恢復這項權力，藉此「壓縮膨脹的聯邦官僚機構，以撙節大量資金」。

分權變集權

永久截留合法化，代表權力將從國會轉移到總統。

美國建國先賢設計權力分治，以防各機構握有過大職權而威脅自由，而國會具備控制稅收及其支出的權力。

美國開國元勳之一麥迪遜(James Madison)在「聯邦黨人文集」(Federalist Papers)中撰述，這種權力是民選議員手中「最完善且有效的武器」。

但總統集權支持者認為，憲法讓總統有權選擇不執行國會已通過的特定支出，主張「總統必須注意如實執行法律」的措辭允許總統這麼做。

永久截留 限制聯邦支出

截留對削減支出而言，代表永久截留更容易限制聯邦支出。

在預算赤字持續、聯邦債務增加的時代，認為政府花費太高的人對國會紀錄感到沮喪，力圖尋求擴大總統權力並撤銷部分議員的開支決定。

1996年，國會通過一項法律，允許總統在開支經費中否決特定項目，毋須接受或否決整個法案，但最高法院最終判決違憲。

截留經費若合法，就本質而言與1996年的提案殊途同歸。

片面或永久截留合法嗎？

根據現行聯邦法律這是不合法的，但有極少例外。

曾有總統截留了19世紀初的部分計畫資金，但這種情況在20世紀漸趨普遍，尤其是冷戰時期。

這種做法在尼克森政府時期達到全盛，他截留了數十億元國會通過用以整治公路和汙染的經費。

1974年，國會試圖通過「截留控制法案」(Impoundment Control Act)來恢復其動用預算的權力，禁止總統片面和永久撤銷國會資金的能力。