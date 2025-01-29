稱有學生不會講英文 德州高中教師暗示ICE抓人

學生走過德州福和市一所公立學校。(美聯社)

德州 福和市(Fort Worth)一名教師被控在社群媒體表示，執教的一所公立學校有很多學生不會說英語，要求美國海關及移民執法局(ICE)突襲搜查該校。該教師目前正在接受學區 官員的調查。

福和市獨立學區(Fort Worth Independent School District)27日向「今日美國」(USA TODAY)證實，他們已經獲得消息，據稱一名代課老師暗示，移民執法機構應該前往學區的一間中學，校方人員並未透露教師的身分。

今日美國取得的學區聲明表示：「我們了解到，近期有一則提到北邊高中(North Side High School)的社群媒體貼文，據稱是由一名代課教師發布，貼文已經引起福和市獨立學區社群的關注。我們非常嚴肅看待此事，並且正在進行徹底的調查，以了解情況並確保採取適當的行動。」

學區確認，該教師的貼文內容為：「我有許多學生甚至不會說英語，他們是10到11年級的學生。他們必須透過iPhone翻譯軟體和我溝通。教育部(USEDGOV)應該徹底改進德州的學校體系。」

學區表示，在內部調查期間，該名代課教師將被禁止進入校園。

學區聲明稱：「我們致力於為學生維護正向且支持他們的環境。我們感謝大家在我們處理這一件事情期間的耐心和理解。」

川普20日上任後，幾乎立即就簽署一連串與非法移民 和難民相關的行政命令，他也試圖限制出生公民權，與美國憲法第14修正案相牴觸。