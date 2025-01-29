我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍F-35訓練時墜毀 機體「炸成火球」畫面曝

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

佛州再查獲26中國偷渡客 藏2廂型車被民眾檢舉

編譯盧炯燊／綜合報導
佛州Coral Gables當局28日在當地成功截獲據稱載有20多位中國偷渡客的小巴。(取自X平台)
佛州Coral Gables當局28日在當地成功截獲據稱載有20多位中國偷渡客的小巴。(取自X平台)

佛州邁阿密警方28日根據線報，在科勒爾蓋布爾斯(Coral Gables)截獲26名中國偷渡客，其中有17名男子和9名女子，行動中拘獲2名「蛇頭」。一個星期前，警方在同一地點附近截獲30多名包括中國人的非法入境者，兩案已交由國土安全部調查局(HSI)接手調查。

科勒爾蓋布爾斯警察局局長胡達克(Edward James Hudak Jr.)表示，一位市民28日當天上午8時左右報案，聲稱有可能是非法入境者的一批中國人，乘坐兩輛廂型車準備離去。

警方馬上派員到場攔截了兩輛廂型車，共拘獲26名中國籍男女偷渡客。據當地媒體報導，警察攔停車輛後，有幾個人坐在路邊等候調查，隨後由聯邦探員送上政府汽車帶走。

胡達克說，相信這批人是乘船穿過科勒爾蓋布爾斯南端一個僻靜地區登岸，然而卻為一名警覺的市民發現而報警。

他又說，行動中拘獲兩名古巴裔及波多黎各裔男子，相信是組織偷渡的「蛇頭」，與一星期前同類案件一樣，所有人等都已交國土安全部接手。

胡達克證實有多個執法部門參與逮捕行動，包括海關及邊境保護局(CBP)人員。

約一星期前的1月17日，科勒爾蓋布爾斯警方收到一名大廈保安報稱發生「綁架」事件，派員調查時截獲兩輛廂型車，先在一車內發現一名懷疑遭綁架女子，之後在另一輛U-Haul出租車發現15名男子和16女子，其中有數名中國人，相信都是偷渡客。他們雖然精神疲憊不堪，但身體狀況良好。

在車上還有 1名古巴男子及1名厄瓜多爾女子，懷疑是組織偷渡的「蛇頭」。

警方表示，租用U-Haul貨車顯然是掩人耳目，但為一起誤為「綁架案」而給揭發。

自2021年以來，在邊境截獲的中國人數字大幅增加，從2022財年的1970人，激增至2023財年超過2萬4200人。

偷渡客 古巴 邊境

上一則

美中研發AI競爭 DeepSeek智取美國 竟是靠一群菜鳥工程師

下一則

白宮：200萬聯邦雇員若自願離職 可領8個月薪

延伸閱讀

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙
川普背書候選人在兩場佛州特別選舉接受考驗

川普背書候選人在兩場佛州特別選舉接受考驗
吃起司能改善睡眠呼吸中止症？ 學者：結論跳太快

吃起司能改善睡眠呼吸中止症？ 學者：結論跳太快
用AI機器人寫法庭意見 史丹福教授毀英名

用AI機器人寫法庭意見 史丹福教授毀英名

熱門新聞

川普總統與白宮國安顧問沃茲計畫重新整理國安隊伍。圖為拜登與賀錦麗2023年與國安團隊在白宮戰情室開會。(美聯社)

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

2025-01-22 22:10
休士頓ECHOS中心的一名工作人員幫助民眾申請白卡。（路透）

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

2025-01-23 09:13
川普上任第二天即火速開除上千名官員，包括第一位女性海岸防衛司令費根上將。（美聯社）

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

2025-01-22 05:08
美國總統川普24乘坐空軍一號專機，抵達內華達州拉斯維加斯的哈利．里德國際機場。（美聯社）

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

2025-01-25 07:10
川普透過世界經濟論壇演說後的Q&A直斥美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）（左二），令在場觀眾十分尷尬。(路透)

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

2025-01-23 20:26
原本排定要將難民接往美國的班機現已全面取消。(路透資料照)

國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

2025-01-22 09:12

超人氣

更多 >
冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號
面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符
靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省

靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省
NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」
華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？