佛州再查獲26中國偷渡客 藏2廂型車被民眾檢舉

佛州Coral Gables當局28日在當地成功截獲據稱載有20多位中國偷渡客的小巴。(取自X平台)

佛州邁阿密警方28日根據線報，在科勒爾蓋布爾斯(Coral Gables)截獲26名中國偷渡客 ，其中有17名男子和9名女子，行動中拘獲2名「蛇頭」。一個星期前，警方在同一地點附近截獲30多名包括中國人的非法入境者，兩案已交由國土安全部調查局(HSI)接手調查。

科勒爾蓋布爾斯警察局局長胡達克(Edward James Hudak Jr.)表示，一位市民28日當天上午8時左右報案，聲稱有可能是非法入境者的一批中國人，乘坐兩輛廂型車準備離去。

警方馬上派員到場攔截了兩輛廂型車，共拘獲26名中國籍男女偷渡客。據當地媒體報導，警察攔停車輛後，有幾個人坐在路邊等候調查，隨後由聯邦探員送上政府汽車帶走。

胡達克說，相信這批人是乘船穿過科勒爾蓋布爾斯南端一個僻靜地區登岸，然而卻為一名警覺的市民發現而報警。

他又說，行動中拘獲兩名古巴 裔及波多黎各裔男子，相信是組織偷渡的「蛇頭」，與一星期前同類案件一樣，所有人等都已交國土安全部接手。

胡達克證實有多個執法部門參與逮捕行動，包括海關及邊境 保護局(CBP)人員。

約一星期前的1月17日，科勒爾蓋布爾斯警方收到一名大廈保安報稱發生「綁架」事件，派員調查時截獲兩輛廂型車，先在一車內發現一名懷疑遭綁架女子，之後在另一輛U-Haul出租車發現15名男子和16女子，其中有數名中國人，相信都是偷渡客。他們雖然精神疲憊不堪，但身體狀況良好。

在車上還有 1名古巴男子及1名厄瓜多爾女子，懷疑是組織偷渡的「蛇頭」。

警方表示，租用U-Haul貨車顯然是掩人耳目，但為一起誤為「綁架案」而給揭發。

自2021年以來，在邊境截獲的中國人數字大幅增加，從2022財年的1970人，激增至2023財年超過2萬4200人。