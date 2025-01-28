退出WHO尚未生效…川普下令CDC立即中止合作

川普總統已下令聯邦疾病防治中心(CDC)立即中止與WHO合作。(路透)

川普 總統上任後宣布退出世衛組織(WHO )，並令聯邦疾病防治中心(CDC )立即中止與WHO合作。

根據美聯社報導，CDC非洲疾病防治中心主任恩肯加松(John Nkengasong)26日晚間向領導高層發送一份備忘錄，告知凡與WHO合作的工作人員立即停止合作並「聽候進一步指令」。

該備忘錄宣稱，中止合作適用於「所有透過技術工作小組、協調中心、諮詢委員會、合作協議等各種方式(無論採取親晤或遠距方式)與WHO接觸的CDC工作人員」。

不過CDC片面切斷與WHO合作關係，不但危害非洲馬堡病毒(Marburg virus)與猴痘(mpox)疫情防治工作，連帶波及美國禽流感監控機制。

川普上周發布行政命令啟動美國退出WHO程序，不過命令尚未立即生效，因為退出WHO需要獲得國會同意，此外美國還必須履行財政年度預算並提前一年通知退出。

與WHO有合作關係的南加州大學(University of Southern California)公衛專家克勞斯納(Jeffrey Klausner)指出：「終止與WHO溝通與會議茲事體大，大家原以為退出WHO會是個漫長過程，結果真的讓每個人措手不及。」並強調「與WHO應該雙向溝通」，因為透過合作獲得的科學資料「可以幫助我們保護國內外的美國人」。

此外前總統小布希(George W. Bush)2003年啟動的「總統愛滋病緊急救援計畫」(PEPFAR)預算也遭到川普新政府凍結，該計畫已經為2000萬人提供愛滋病藥物，挽救2500萬人生命、包括550萬名病童。

國際愛滋病協會(International AIDS Society)主席格林斯坦(Beatriz Grinsztejn)發布聲明強調：「停止提供經費意味著停止治療愛滋病，如果發生這種情況，就會有人死亡，愛滋病毒也會捲土重來。」