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哥倫比亞「先硬後軟」對美讓步 關鍵在龐大經濟利益

編譯中心／綜合報導
哥倫比亞波哥大一處花卉農場，一名工人在情人節之前剪下玫瑰花，準備運往美國。(美聯社)
哥倫比亞波哥大一處花卉農場，一名工人在情人節之前剪下玫瑰花，準備運往美國。(美聯社)

川普總統和哥倫比亞總統裴卓為了哥國拒絕美國以軍機載運移民返國，一度以關稅針鋒相對。但不到24小時哥國態度180度大轉變，軟化接受美方所有條件，哥國媒體指出，關鍵原因還是為了龐大經濟利益。

哥國媒體報導，裴卓一開始態度強硬，不惜和川普硬碰硬，被外界稱為「唯一敢對川普說不的拉美國家領袖」。但裴卓此舉卻引起哥國朝野論戰，在討論如何應對美國制裁的會議中，也有閣員主張以較溫和的態度和白宮持續保持對話，緩解對立情勢。

裴卓口中「保護哥倫比亞移民尊嚴」的高姿態，顯然不敵經濟現實壓力。

中央社引述哥國「國家報」報導，哥倫比亞總出口超過四分之一銷往美國，十分依賴美國市場。其中出口40%是原油，11%是咖啡，另外10.5%是花卉。光是咖啡一年出口美國就價值20億美元。

哥倫比亞波哥大一處花卉農場，準備在情人節之前將玫瑰花運往美國。(美聯社)
哥倫比亞波哥大一處花卉農場，準備在情人節之前將玫瑰花運往美國。(美聯社)

此外，一旦遭美國課徵高額關稅，花卉產業受到的影響最大，因為該產業為哥倫比亞提供了20萬個工作機會，其中女性從業人員就占了一半。哥倫比亞預計今年向美國出口4萬5000噸花卉，價值高達4000萬美元，情人節更是出口高峰期，如果受到提高關稅影響，損失無法估算。

相對的，美國和哥國若發生貿易戰，美國的汽油、咖啡和鮮花等商品價格可能上漲，但美國經濟受到的影響顯然遠不如哥國。

哥國「觀察者報」報導，許多地方政府首長因為地區經濟收入靠出口美國，因此強烈反對裴卓與美國翻臉，甚至提議自行組團到華府，表達「裴卓不代表所有哥倫比亞人民」態度，也紛紛要求裴卓必須冷靜處理和美國的關係，避免緊張情勢升溫重創哥倫比亞經濟。

不只經濟層面，哥倫比亞也一直是美國在拉丁美洲的戰略夥伴，美國政府每年提供6億美元援助，兩國也共同打擊游擊隊和販毒活動。

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