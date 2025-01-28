哥倫比亞「先硬後軟」對美讓步 關鍵在龐大經濟利益

哥倫比亞波哥大一處花卉農場，一名工人在情人節之前剪下玫瑰花，準備運往美國。(美聯社)

川普 總統和哥倫比亞總統裴卓為了哥國拒絕美國以軍機載運移民返國，一度以關稅 針鋒相對。但不到24小時哥國態度180度大轉變，軟化接受美方所有條件，哥國媒體指出，關鍵原因還是為了龐大經濟利益。

哥國媒體報導，裴卓一開始態度強硬，不惜和川普硬碰硬，被外界稱為「唯一敢對川普說不的拉美國家領袖」。但裴卓此舉卻引起哥國朝野論戰，在討論如何應對美國制裁的會議中，也有閣員主張以較溫和的態度和白宮持續保持對話，緩解對立情勢。

裴卓口中「保護哥倫比亞移民尊嚴」的高姿態，顯然不敵經濟現實壓力。

中央社引述哥國「國家報」報導，哥倫比亞總出口超過四分之一銷往美國，十分依賴美國市場。其中出口40%是原油，11%是咖啡，另外10.5%是花卉。光是咖啡一年出口美國就價值20億美元。 哥倫比亞波哥大一處花卉農場，準備在情人節之前將玫瑰花運往美國。(美聯社)

此外，一旦遭美國課徵高額關稅，花卉產業受到的影響最大，因為該產業為哥倫比亞提供了20萬個工作機會，其中女性從業人員就占了一半。哥倫比亞預計今年向美國出口4萬5000噸花卉，價值高達4000萬美元，情人節更是出口高峰期，如果受到提高關稅影響，損失無法估算。

相對的，美國和哥國若發生貿易戰，美國的汽油、咖啡和鮮花等商品價格可能上漲，但美國經濟受到的影響顯然遠不如哥國。

哥國「觀察者報」報導，許多地方政府首長因為地區經濟收入靠出口美國，因此強烈反對裴卓與美國翻臉，甚至提議自行組團到華府，表達「裴卓不代表所有哥倫比亞人民」態度，也紛紛要求裴卓必須冷靜處理和美國的關係，避免緊張情勢升溫重創哥倫比亞經濟。

不只經濟層面，哥倫比亞也一直是美國在拉丁美洲的戰略夥伴，美國政府每年提供6億美元援助，兩國也共同打擊游擊隊和販毒活動。