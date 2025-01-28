新聞周刊：川普把關稅變遣返籌碼 意在警告各國

哥倫比亞總統裴卓（見圖）原拒絕美方載運非法移民的軍機降落，在川普以加徵關稅威脅下，態度轉軟改為接受美方遣返。(路透)

新聞周刊(Newsweek)27日分析，川普 總統因為哥倫比亞拒絕美國遣返 無證移民專機而下令對哥國進口商品加徵關稅 ，但川普掀起貿易戰的用意還包括要警告其他國家。

哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)拒絕讓載運無證移民的美國運輸機降落，川普26日宣布哥國所有進口商品加徵25%關稅，並揚言一周內將調高到50%。裴卓以牙還牙旋即報復，宣布對美國進口商品徵收25%關稅，但關稅戰緊張局面很快落幕，白宮26日晚間宣布，美國與哥倫比亞達成遣返協議，美國不會對哥倫比亞商品加徵關稅。

眾院議長強生(Mike Johnson)在社群網站X發文指出，川普祭出關稅的手段，「哥倫比亞以及所有國家都應該注意」。

強生指出，對於不願配合把在美非法居留公民接回的國家，「國會已經做好萬全準備，將通過制裁與其他措施」。

新聞周刊分析，川普以經濟制裁做為籌碼向其他國家施壓，要求達成同意接收無證移民的遣返協議，川普競選期間喊出大規模遣返無證移民的承諾，兌現希望因此增加；川普宣布加徵關稅、限縮簽證之後，哥倫比亞眼見貿易戰恐將發生，幾個小時後強硬態度便趨於軟化。

川普26日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文指出，裴卓下令不讓美國的軍機降落，使得美國國家安全及公共安全面臨威脅。川普寫道，裴卓在哥國人民之間「原本就非常不受歡迎」。

宏都拉斯日前表示，川普若展開大規模無證移民遣返行動，宏國就要關閉美軍在當地免費使用的軍事基定。報導指出，對於不願接收無證客遣返專機的國家，川普都可能比照哥倫比亞模式祭出關稅制裁。

報導指出，絕大多數美國民眾支持川普的大規模遣返計畫，至於如何落實計畫，美國人民則看法分歧。

路透與艾普索斯民調公司(Ipsos)1月20日、21日對全國1077名成年人完成網路問卷調查發現，39%受訪者同意「無證移民應該遭到逮捕、押入拘留中心並等候遣返聽證」，但有42%受訪者並不同意。