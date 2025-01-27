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美國哥倫比亞達協議 哥原拒美遣返軍機後轉彎 川普收回關稅制裁

編譯陳韻涵╱綜合報導
川普上任後，聯邦執法單位加強遣返無證移民工作。圖為23日一架軍用C-17運輸機在亞利桑納州土桑基地裝載無證移民。(路透)
川普上任後，聯邦執法單位加強遣返無證移民工作。圖為23日一架軍用C-17運輸機在亞利桑納州土桑基地裝載無證移民。(路透)

川普總統收回關稅大刀！路透報導，白宮26日晚宣布，美國與哥倫比亞達成有關遣返非法移民的協議，川普政府隨即取消對哥倫比亞的報復性新關稅和制裁。  

哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)26日拒絕載運驅逐非法移民的美國軍機降落，川普立即下令針對哥倫比亞的商品加徵25%關稅，並將於一周之內提高到50%。後續裴卓也宣布以牙還牙的政策，凡美國進口商品均徵收25%的關稅

白宮26日晚表示，川普總統在就遣返被驅逐移民問題達成協議後，將暫緩對哥倫比亞實施威脅性的關稅和制。 彭博新聞報導，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)在聲明中表示，哥倫比亞「同意川普總統的所有條款，包括無限制、無延遲地接收所有從美國返回的哥倫比亞非法移民，包括乘坐美國軍用飛機的非法移民」。她補充道，「除非哥倫比亞不遵守協議」，否則將不會簽署關稅和制裁令。

哥倫比亞總統裴卓在白宮聲明發布後不久，轉發該聲明。哥倫比亞外交部長 穆里略(Luis Gilberto Murillo)隨後在一段影片中表示，兩國已克服外交「僵局」(impass)，並補充說，哥倫比亞將繼續接收被美國驅逐出境的國民。

他說，計劃未來幾天與哥倫比亞駐美國大使一起前往華盛頓，跟進兩國之間的協議。

哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)拒絕讓遣返哥國移民的兩架美國軍機降落後，川普總統26日宣布調高哥國所有進口產品關稅，並制裁其金融業；哥國總統也對美國進口產品加徵關稅回敬，並已安排總統專機前往宏都拉斯，有尊嚴的把國民接回。

紐約時報報導，哥倫比亞向來是美國在拉丁美洲的重要盟友，這回悍拒川普政府以軍機遣返的無證移民。新獲任命的美國國務卿魯比歐在聲明中說，哥國原先同意美國這兩架飛機降落，但在飛機起飛後卻變卦。

川普透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道，美國立即對所有哥倫比亞的進口產品徵收25%的關稅，一周內將稅率提高到50%，並「全面制裁」哥國的銀行和金融業務，且會將祭出旅行禁令並撤銷哥國政府官員的簽證；此舉反映川普拿哥倫比亞「殺雞儆猴」，告誡全球政府配合他的大規模驅逐無證移民計畫。

對於美方加徵關稅，裴卓也不甘示弱，下令對美國進口商品提高25%關稅回應川普。

裴卓在26日下午在「X平台」發文寫道，「漲價的美國產品勢必會被國產項目取代，政府會在這方面提供協助。」

外交關係委員會(Council on Foreign Relations)的拉丁美洲研究員佛里曼(Will Freeman)表示，「這看起來是雙方相當大膽的(情勢)升級」。

佛里曼指出，哥倫比亞在經濟上仰賴美國，而美國仍是這個南美洲國家最大的貿易對象，但中國近年則有後來居上之勢。

佛里曼表示，「同樣的，川普以這種方式威脅哥倫比亞也很大膽，畢竟哥國仍是美國在拉丁美洲歷史最悠久、情感最深厚的戰略盟友。」

哥國總統裴卓26日在X平台發布連串貼文寫道，在川普政府提出「有尊嚴且尊重」哥倫比亞移民的方法之前，哥國政府不會接受來自美國的軍事驅逐航班。

裴卓表示，哥國已拒絕讓載有美方遣返哥國無證移民的軍機降落。裴卓寫道，「美國不能將哥倫比亞移民視為罪犯，我拒絕載有哥國移民的美國飛機(軍機)進入我們的領土。」

裴卓表示，哥國境內也有1萬5660名美國人不具合法居留身分。

拉美其他國家關注川普的驅逐計畫，繼墨西哥上周拒絕讓搭載移民的一架美國軍機降落後，哥倫比亞也作出相同決定。

裴卓寫道：「我不能讓移民留在一個不想要他們的國家，但若該國將他們送回，那也要有尊嚴，不僅要尊重他們，也要尊重我們的國家。」

裴卓表示，他願意接受驅逐移民的非軍事航班。

另據國會山莊報報導，裴卓26日發布聲明表示，政府已安排總統專機前往宏都拉斯，準備接回當天遭美方以軍事驅逐航班遣返的哥國移民「有尊嚴的返國」。

裴卓聲明表示，「這項措施是回應政府對於保證有尊嚴的承諾，作為愛國人士和具備權利主體的哥倫比亞人，絕對不會被逐出哥國領土」。

非法移民 川普 關稅

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哥倫比亞拒美遣返移民軍機 川普關稅制裁

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