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無證客遣返上銬 巴西批美國漠視基本人權

編譯中心／綜合報導
美國在遣返無證移民時，在遞解過程通常會上銬。(路透)
美國在遣返無證移民時，在遞解過程通常會上銬。(路透)

遭美國驅逐出境的數十名巴西移民26日搭機返國。由於機上移民戴著手銬，讓巴西官員大為不滿，指責這種做法「公然漠視」該國公民人權，並要求美方官員將手銬摘除。

巴西司法部26日發布聲明表示，移民遣返班機原定降落巴西東南部米納斯吉拉斯州(Minas Gerais)的好景市(Belo Horizonte)，後因技術問題而改降亞馬遜州首府瑪瑙斯(Manaus)。

班機降落後，聯邦警察奉司法部長萊萬多斯基(Ricardo Lewandowski)之命迅速介入處理，以解開機上乘客的手銬。

據報導，這架飛機載有88名巴西移民、16名美國安全人員，以及8名機組人員。

聲明稱，萊萬多斯已向巴西總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)報告，美方把遣返移民上銬之舉「公然漠視巴西公民的基本人權」。

總統獲悉此事後，下令空軍派機將乘客送往最終目的地，以確保他們在「享有尊嚴、安全無虞」的狀況下完成旅程。

巴西外交部也表示，將要求華府針對「航班乘客遭受的侮辱性待遇」做出解釋。

值此之際，拉丁美洲正設法應對美國新任總統川普強硬的反移民政策。

巴西司法部與聯邦警察局表示，這是今年第二架從美國起飛、遣返巴西移民的班機，也是川普本月20日就職以來，首架運送無證移民回巴西的航班。

美國經常在移民遣返班機上動用手銬與其他限制自由手段，此舉引起巴西不滿。川普盟友、巴西右翼前總統波索納洛(Jair Bolsonaro)也曾呼籲美方停止這種做法。

巴西 移民 遣返

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