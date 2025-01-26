赫塞斯任防長 優先「結束戰爭」將與印太盟友對付中國威脅

新任防長赫塞斯(左)25日走馬上任，矢言與盟友合作力阻中國侵略印太國家。圖右為副總統范斯。(歐新社)

甫上任的國防部 長的赫塞斯 (Pete Hegseth)25日提出國防部三大優先目標，即重振士氣、恢復對軍方的信任；強化國家軍工基礎；保護國土而重建嚇阻戰力；與印太地區盟友共事，對付中國升高之中的軍事威脅；此外還支持川普 「負責任結束戰爭」的優先施政，尤其是俄烏戰爭及中東衝突。

矢言「美國優先 永不退縮」

紐約時報報導，赫塞斯在24日晚獲聯邦參院認證後，在副總統范斯監誓下成為國防部長，負責解決國防部轄下300萬人員的大小問題，他矢言國防部將奉行「美國優先，永不退縮」的原則。他承諾將為國防部帶來「重大變革」，推動美國的軍事改革和國際安全戰略，以應對包括中國在內的全球安全挑戰。

許多軍事專家質疑赫塞斯首要任務的「重振士氣、恢復對軍方的信任」，不知指的是什麼；美軍已專注於執行戰爭多年。

至於強化軍工基礎方面，近三年前俄國全面入侵烏克蘭之後，已加緊進行中，此外要採買新武器時，簡化軍方累贅的流程。

稱執行3大目標要狠辣致命

赫塞斯表示，執行這些要務時要著重狠辣致命、精英領導、可以究責、標準化與即時戰力。

國會山莊報(The Hill)報導，赫塞斯在致全軍聲明中表示，能在總司令川普領導之下，統領國防部官兵，是他畢生的榮耀，「吾人以美國優先，永不退縮」。他矢言要奉行川普交代、以實力達成和平的使命。他奉獻自己一生，為戰鬥人員及其家人著想；一如同袍當初在戰場上支持他，同袍也了解赫塞斯永遠會支持他們。

赫塞斯表示，值此危險年代，軍人們團結從戎，美國的敵人不懈怠不留情，美軍也不會；「我們將肩併肩，因應目前的急迫狀態」。

赫塞斯能通過參院認證，是在50票贊成、50票反對下，副總統范斯投下打破僵局的一票；這是美國歷史上第二次任命內閣部長認證時，由副總統投下決定票；上一次是前副總統潘斯2017年打破平盤，任命教育部長狄弗斯(Betsy DeVos)。

三名對赫塞斯投下不贊成票的共和黨聯邦參議員是穆考斯基(Lisa Murkowski)、柯林斯(Susan Collins)及麥康諾(Mitch McConnell)；麥康諾突然投反對票讓人吃驚。

投票結束後，川普很快便對自己提名的赫塞斯表達支持，在真實社群(Truth Social)上貼文說，「恭喜赫塞斯，他會成為偉大的國防部長」。

赫塞斯以前在福斯新聞網(Fox News)擔任主播，自川普提名他擔任國防部長以來，遭遇重重難題，有人指控他性行為不檢，還有以往酗酒，前小姨子還宣誓供稱他酒醉下恫嚇人，常常身著軍服還喝醉。