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墨西哥灣改名 海岸防衛隊、佛州州長率先使用「美國灣」

編譯俞仲慈／綜合報導
佛州長德桑提斯在21日率先以「美國灣」一詞發布氣候預警。(佛州州府網站)
佛州長德桑提斯在21日率先以「美國灣」一詞發布氣候預警。(佛州州府網站)

川普總統上任第一天即發布行政命令，將國際慣用的墨西哥灣改為「美國灣」(Gulf of America)，隨後美國海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)開始使用「美國灣」一詞，同時川普陣營也順勢推出印有美國灣的官方T恤，售價47元起跳。

根據國會山莊報(The Hill)報導，海岸防衛隊21日公布聲明向多個地區部署更多資源，包括「位於德州與墨西哥之間的『美國灣』海上邊界」，創下聯邦政府正式使用「美國灣」一詞的先例。

同時佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)也率先以「美國灣」一詞發布氣候預警：「由於低氣壓穿越『美國灣』與北極氣流交互作用，自2025年1月21日(周二)開始，冬季氣候將對佛州北部造成大範圍影響。」

從墨西哥視角望出去的墨西哥灣，1月21日被川普總統宣布更名的「美國灣」取代。(路...
從墨西哥視角望出去的墨西哥灣，1月21日被川普總統宣布更名的「美國灣」取代。(路透)

報導指出，川普20日在就職典禮演說信誓旦旦表示：「我們隨後就要把墨西哥灣改名為『美國灣』，我們也將恢復偉大總統麥金利(William McKinley)之名而命名的『麥金利山』(Mount McKinley)。」

儘管川普更名行動引發爭議，卻普遍獲得支持者讚揚，同時川普還下達行政命令，要求內政部限期30天內採取「一切必要措施」推動「美國灣」正名。

德州共和黨籍聯邦眾議員克倫紹(Dan Crenshaw)也透過社交平台X，呼籲蘋果電腦(Apple)執行長庫克(Tim Cook)盡速更改地圖名稱：「嗨@tim_cook，我剛剛發現蘋果地圖還是稱為墨西哥灣，我特別在此告知你，但我想你已經知道了。」

共和黨人、跨性別前奧運金牌得主凱特琳．詹納(Caitlyn Jenner)則搶搭這波「美國灣」順風車，推出印有「美國灣」字樣的官方T恤並透過聲明指出：「為慶祝我國此一歷史時刻，我們推出『美國灣官方T恤』，預估銷量可望創下歷史新高。」官方T恤售價47元起跳，銷售所得將捐給川普全國競選總部(Trump National Committee)旗下聯合募款委員會(JFC)。

「美國灣」T恤。(川普全國競選總部)
「美國灣」T恤。(川普全國競選總部)

墨西哥灣 川普 德州

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