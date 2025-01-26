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理財百科／駕馭川普2.0經濟 嬰兒潮世代財務3招調整

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報告：無證客2023年在美生下25萬嬰 占新生兒7%

編譯俞仲慈／綜合報導

川普總統上周簽署行政命令，引發外界對出生公民權的爭議；統計數據顯示，2023年約有25萬無證客嬰兒在美國出生，占全國新生兒人口7%。

根據福斯新聞網(FOX News)報導，移民權益研究機構「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)24日公布一項調查報告，2023年全美非法移民新生兒人數約22萬5000人至25萬人，占全國新生兒總數的7%，有鑑於拜登政府任內非法移民人數暴增，2024年出生人口可能更高。 

移民研究中心援用人口普查局(U.S. Census Bureau)美國社區調查(American Community Survey，ACS)資料，針對2018年與2023年移民新生兒狀況分析，並在2018報告發現，2014年全國五分之一新生兒(79萬1000人)的母親來自國外(無論合法或非法移民)，估計合法移民新生兒占總出生人口12.4%(49萬4000人)，至於非法移民則占7.5%(29萬7000人)。

不過川普總統一上任，就以一紙行政命令，禁止無證移民新生兒擁有出生公民權，並主張非法移民父母所生子女或合法入境但持有臨時非移民簽證的子女並非一出生就擁有公民權：「憲法第14修正案從未被解釋為可將公民身分延伸至美國境內出生的每個人。」

川普行政命令原定2月19日生效，民主黨人群起反彈，包括亞利桑納、伊利諾、俄勒岡與華盛頓等四州檢察長率先提起聯合訴訟，受理此案的西雅圖聯邦法官考夫諾爾(John Coughenour)23日以川普命令「公然違憲」為由，下達全國適用、為期14天的禁制令，暫時擋下總統行政令。

不過司法部仍強調「該命令正確解釋美國憲法第14修正案」並堅決捍衛川普政策：「我們期望向法院與國人提出完整法律解釋，他們迫切希望看到國家法律貫徹執行。」

法界人士認為，無證移民出生公民權爭議，最終恐得交由聯邦最高法院裁決，如果禁令生效，勢必影響數以萬計非法移民子女公民權。

非法移民 川普 拜登

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