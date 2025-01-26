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墨西哥拒絕美遣返無證客航班？白宮否認

編譯潘勛／綜合報導
川普政府官員正考慮派遣多達1萬名軍人到美墨邊界，加強掃蕩非法移民，同時考慮動用國防部軍事基地來收容等待遣返的無證客。圖為陸軍士兵在德州艾爾帕索押解無證客。(美聯社)
川普政府官員正考慮派遣多達1萬名軍人到美墨邊界，加強掃蕩非法移民，同時考慮動用國防部軍事基地來收容等待遣返的無證客。圖為陸軍士兵在德州艾爾帕索押解無證客。(美聯社)

白宮與國務院25日表示，媒體報導說墨西哥政府拒絕美國遞解移民的軍機，此事係溝通有誤差，不存在墨西哥拒絕那回事；另一方面，陸軍已訓令一些部隊作好準備，在24到48小時內開拔到美墨邊境，增加當地防堵非法移民的美軍人數。

「新聞國度」(NewsNation)25日報導，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)24日晚間在X平台貼文指出，拜川普總統所賜，墨西哥一天之內接受了四架遞解移民班機；外加美墨邊界遣返無限制、遞解非墨西哥無證客及「留在墨西哥」命令重新頒布。墨西哥另動員3萬國民兵參與。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)24日報導，墨西哥拒絕遣返移民班機；對此國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)也在X平台貼文表示，該假新聞是對美國與墨西哥成功結盟撒謊，兩國已合作確保邊界地區再度安全；「事實就是：四架移民及海關執法局(ICE)班機24日已抵達墨西哥。兩架發往瓜地馬拉，因為機上滿是瓜地馬拉人。單是24日就有2000名外國人透過陸路及空運，被遞解到墨西哥。墨國做出承諾且遵守」。

另一方面，哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，國防部官員表示，他們正在評估派遣陸軍Stryker八輪式裝甲車到美墨邊界。

川普上任第二天就宣布沿南方邊界實施全國緊急狀態，下令國防部提供部隊及資源支援國土安全部，邊界要能完全控制；川普另下令給軍方，要協助蓋好邊界隔離牆，嚇阻非法移民。

1月21日簽署的海關及邊界保護局內部備忘錄指出，川普政府官員正在考慮派遣多達1萬名軍人到美墨邊界，加強掃蕩非法移民。備忘錄中還表示，他們也考慮動用國防部軍事基地來收容等待遣返的無證客。

白宮表示，川普簽署另一道命令，派遣1500名部隊到南部邊界，加入已在當地的2500駐軍。近些年德州等也部署國民兵戰士到美墨邊界，還用帶刺鐵絲網加強邊界阻隔。

川普政府打算大舉擴張美軍邊界執法的角色，用更大動作封鎖邊界，不讓無證客及尋求庇護的人越界。

來自古巴的無證移民因為擔心被遣返，21日前往佛州移民與海關執法局辦公室要求獲得面...
來自古巴的無證移民因為擔心被遣返，21日前往佛州移民與海關執法局辦公室要求獲得面談機會但被拒。(美聯社)

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