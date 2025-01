川普撤銷防疫專家佛奇的維安隨扈 「他有錢自己聘保鑣」

前聯邦政府防疫最高階官員佛奇。(美聯社)

川普 總統今天表示,佛奇 (Anthony Fauci)應該自己雇用維安人員保護安全。川普本周上任以來,前防疫最高階官員佛奇成為最新一位被撤銷維安隨扈的前聯邦政府官員。

路透報導,熟悉內情的消息人士證實,為佛奇提供的聯邦安全保護已經取消。佛奇是聯邦政府負責防治傳染病的最高階官員,自領導因應COVID-19(2019冠狀病毒疾病)以來一直面臨威脅,儘管遭川普與許多其他共和黨人詆毀,他對抗COVID-19疫情 的努力仍受到許多公共衛生專家讚賞。

自本月20日第2度就任總統以來,川普終止了至少另外三名前高階官員的聯邦保護,這三人都是在他第一任政府內任職。

當被問到媒體報導他撤銷佛奇的維安隨扈時,川普向媒體表示,當你為政府工作時,「你的維安隨扈就會在後來的某個時間點消失,你必須明白,你無法永遠享有」。

川普在北卡羅來納州的記者會上說:「我們也取消其他人的維安隨扈,你不能因為曾替政府工作,餘生就能享有維安小組保護。」

率先披露川普這項決定的有線電視新聞網(CNN)報導,佛奇的維安是由國家衛生研究院(National Institutes of Health)提供。佛奇疫情期間在國家衛生研究院領導國家過敏與傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases),之後於2022年退休。

知情人士告訴路透,佛奇將支付私人護衛小組的費用。即便在疫情結束已好幾年,佛奇仍持續遭到川普盟友億萬富豪馬斯克(Elon Musk)等人攻擊。前總統拜登在卸任前預先赦免佛奇等人,稱擔心他們會因為政治動機而遭到起訴。

本周聯邦維安遭中止的其他前官員,也面臨特定的安全威脅。

川普21日表示,他已撤銷前國家安全顧問波頓(John Bolton)的維安隨扈。波頓據信是伊朗陰謀的目標,也曾直言不諱地批評川普。川普也取消他第一個總統任期時任國務卿龐培歐(Mike Pompeo)和主管伊朗事務的前特使胡克(Brian Hook)的保護。

被問到如果佛奇或波頓遭遇不測,他是否應該為此負責時,川普說:「不會。你知道他們都賺很多錢。他們也可以自己雇用維安人員保護安全。」

川普說:「佛奇賺了很多錢。他們都是…我當然不會承擔這個責任。」