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川普上任後首會紐森「釋善意」 加州勘災提出聯邦補助2條件

編譯俞仲慈／綜合報導
川普總統（右）24日到加州勘災，被他嚴厲批評的加州州長紐森（左）不請自來，到機場接機，兩人「王見王」。（美聯社）
川普總統（右）24日到加州勘災，被他嚴厲批評的加州州長紐森（左）不請自來，到機場接機，兩人「王見王」。（美聯社）

川普總統24日親自前往加州勘查野火災情，並趁機提出兩項要求：修改用水政策以及立法規定選舉投票須出示身分證，作為加州爭取聯邦補助的條件。

根據福斯新聞網(FOX News)報導，24日川普與第一夫人梅蘭妮亞視察北卡州風災復原情況後 ，搭乘空軍一號抵達洛杉磯國際機場，加州州長紐森(Gavin Newsom)已在停機坪迎接。福斯新聞報導，紐森並未受邀陪同，而是「不請自來」。

雙方握手致意後，紐森對川普總統表示由衷感謝：「這對我們所有人而言意義重大，我們需要您的支持，我們需要您的幫助。」並重申疫情期間川普曾與加州站一起：「我不會忘記這一點。」 

川普也釋出善意表示：「我覺得你會看到火災救援工作，取得非常好的進展。」並強調：「你們猶如被炸彈轟炸，我們希望解決這個問題。」 

川普宣誓就職以來與紐森首次會面，雙方以禮相待，不過本月初加州爆發野火以來，川普對紐森毫不留情在社群平台直接點名：「紐森應該下台，這全都是他的錯！」 

因此川普行前表示，加州若要獲得聯邦救災經費，必須符合「兩項要求」：「我希望在洛杉磯看到兩件事：規定選民投票時出示身分證，這樣大家有機會投票；我希望看到水源釋放並流入洛杉磯與整個加州，就是這兩件事，然後我會成為加州史上最棒的一位總統。」

對此加州州長辦公室回應表示，目前已遵照川普首任任內政策，抽取更多水源，至於投票須出示身分證仍持不同看法：「對美國公民設立附帶條件是不對的。」

過去兩年來，川普與紐森因政治立場分歧，屢屢爆發口水戰，如今為加州野火救災，紐森除了簽署一項25億元救助計畫，仍需要聯邦政府提供更多金援，也讓紐森陷入政治困境。

麥肯納學院(Claremont McKenna College)政治學者皮特尼(Jack Pitney)指出：「紐森身為加州州長需要與總統合作，為加州爭取聯邦援助，但身為全國性政治人物的他仍有攻擊川普的壓力，很難同時兼顧。」

川普24日搭乘海軍一號直升機在加州大火災區上巡視。（美聯社）
川普24日搭乘海軍一號直升機在加州大火災區上巡視。（美聯社）

加州 川普 紐森

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