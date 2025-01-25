川普北卡視察 批FEMA救災牛步、官僚「考慮廢除」

川普總統24日展開勘災之行，先到北卡州視察風災後的重建，他批評FEMA救災沒效率，揚言廢掉。（路透）

川普 總統上任第一周，24日親赴北卡 羅萊納州視察去年海倫颶風災後重建，對於聯邦緊急事務管理局(FEMA)救災官僚、行事牛步的狀況感到非常失望，甚至考慮予以廢除。

美聯社報導，北卡州去年9月慘遭海倫颶風(Hurricane Helene)蹂躪，災情慘重，引起川普關切，24日在第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)陪同下，前往重災區阿什維爾(Asheville)視察災後重建進度。

川普來到郊區一處小鎮，與接受人道組織「撒瑪利亞救援會」(Samaritan's Purse)援助的災民會面並信心喊話：「我們來到北卡州是為了傳達一項簡單訊息，就是你們不會再被遺忘，上屆政府對你們實在太不公平了。」

在場一位女性災民激動回應：「這才是我們的總統，我們非常感激您。」

川普得知災民對拜登政府救災不力的抱怨，把矛頭指向專責救災的FEMA：「實在令人非常失望，非常官僚主義，而且重建速度過於緩慢，FEMA行動最終變成一場災難。」並宣稱北卡州「已經被民主黨 拋棄」，因此將考慮對FEMA進行重大改革或廢除，改為直接向各州提供經費處理救災工作。

川普還指派共和黨全國委員會(RNC)主席、也是北卡州人的沃特利(Michael Whatley)居間協調北卡州重建工作，儘管沃特利沒有任何政府職務頭銜，但川普表示他會「全權負責」。

根據報導，FEMA已向北卡州災民發放3億1900萬元救災補助，卻未能消除災民對聯邦政府的不滿，紐蘭市(Newland)62歲退休婦女勞麗·卡本特(Laurie Carpenter)表示，災區至今依然滿目瘡痍，因此她非常期待川普前來視察災情：「如果有人願意對此採取行動，我認為川普會做。」