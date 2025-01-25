白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

為證明川普說到做到，白宮發言人李維特24日在社群平台上發布軍機準備遣送160名非法移民回瓜地馬拉的照片。(取自李維特X平台帳號)

川普 政府開始執行遣返非法移民 作業，路透報導，24日在川普總統行政命令指示下，空軍出動兩架C-17運輸機各載80名無證移民前往瓜地馬拉；但國家廣播公司（NBC）稍晚報導。墨西哥 拒絕美方單方面遣返，拒絕美國軍機降落，使原本要飛往墨西哥的軍機尚未起飛。

赴墨軍機暫停 赴瓜專機已出發

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)24日上午表示，無證移民遣返班機已經出發。李維特也公布無證移民排隊登上軍機的多張照片。五角大廈已準備加派軍隊部署美墨邊境，包括陸軍第82空降師(82nd Airborne Division)精英部隊。

NBC報導，墨西哥拒絕原本24日要飛到該國的遣返軍機，至少暫時挫了川普的銳氣。

NBC報導，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府非常不滿川普單方面宣布將非法移民「留在墨西哥」的政策，而且川普揚言對墨西哥課徵25%關稅，使美墨兩國關係更為緊張。

國務院24日聲明指出：「瓜地馬拉與美國均致力於終止非法移民、鞏固邊境安全。就從今天的兩架班機開始。」

李維特在社群媒體X發文寫道：「川普總統正對全世界傳達強而有力的明確訊息，如果你非法入境美國，必定面臨嚴重後果。」

根據福斯數位新聞(Fox News Digital)取得資料，從1月21日零時至1月22日上午9時的33個小時之間，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)執法處(Enforcement Removal Operations，ERO)共計逮捕460名非法移民，至23日已逮捕538人，其中包括性侵、搶劫、竊盜、重傷害、毒品、槍械、拒捕、家暴等定罪前科犯。

統計顯示，遭到逮捕非法移民來自阿富汗、安哥拉、玻利維亞、巴西、哥倫比亞、多明尼加、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、塞內加爾以及委內瑞拉。

一名美國官員說，這是近代史上美軍飛機首度參與無證移民遣返任務。美軍飛機過去曾有載運平民百姓從某個國家前往他國的前例，2021年美軍撤離阿富汗便是一例。

德州及加州5000人待運送

五角大廈日前表示，目前被拘留在德州艾爾帕索(El Paso)、加州聖地牙哥(San Diego)共計5000多名無證客，美軍飛機也將負責遣返出境的任務。

知情官員指出，軍方第二波派遣行動最快下周展開，第82空降師也包括在內。

第82空降師通常在危難時刻緊急奉命前往全球各地衝突地區執行任務，不是鄰近墨西哥的美國境內。

路透上周報導，川普團隊內部非正式討論，曾考慮在美墨邊境逐漸增加駐軍，到達1萬名美軍，但實際駐軍人數尚未確定，衡量因素包括是否影響美軍應變能力。