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川普政府「一面旗幟政策」 禁止外館掛彩虹旗、BLM旗

編譯周辰陽／綜合報導
俄羅斯莫斯科的美國大使館2022年6月30日在美國國旗旁升起一面彩虹旗，以支持LGBT族群，川普政府則通令駐外使館只准懸掛美國國旗。(路透)
俄羅斯莫斯科的美國大使館2022年6月30日在美國國旗旁升起一面彩虹旗，以支持LGBT族群，川普政府則通令駐外使館只准懸掛美國國旗。(路透)

衛報23日報導，作為川普政府承諾打擊政府機關內多元化舉措的部分行動，國務院已禁止各地領事館懸掛除了美國國旗之外的任何旗幟。

記者所看到的「一面旗幟政策」(One flag policy)備忘錄，似乎針對了拜登政府時期的數個例子；在拜登擔任總統時，美國駐外使館曾懸掛同志驕傲旗(彩虹旗)與「黑人的命也是命」旗(Black Lives Matter, BLM)。此外，白宮南草坪2023年舉行驕傲月慶祝活動時，也曾展示了同志驕傲旗，引發保守派人士反彈。

該備忘錄寫道，「自即日起，只有美利堅合眾國旗獲授權在國內外的美國設施上升起或展示，並出現在美國政府的內容中」，又指「美利堅合眾國旗將所有美國人團結在正義、自由和民主的普世原則之下。這些價值觀是我們偉大國家的基石，為所有過去和現在的美國公民共享」。

該備忘錄規定，唯一准許的例外是POW/MIA(戰俘/任務中失蹤)旗，以及人質與錯誤拘留者旗。

衛報指出，國務院的這項決定是在川普上任第一天簽署了幾項行政命令之後做出。川普用行政命令要求美國聯邦機構停止所有多元、平等、共融(DEI)計畫，也規定只有男性與女性，對法律認可的非二元性別權利展開攻擊。

川普政府通令駐外使館只准懸掛美國國旗，圖為美國駐柏林使館21年7月在美國國旗下方...
川普政府通令駐外使館只准懸掛美國國旗，圖為美國駐柏林使館21年7月在美國國旗下方掛出彩虹旗。(美聯社)

川普 國務院 拜登

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