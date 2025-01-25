川普政府「一面旗幟政策」 禁止外館掛彩虹旗、BLM旗

俄羅斯莫斯科的美國大使館2022年6月30日在美國國旗旁升起一面彩虹旗，以支持LGBT族群，川普政府則通令駐外使館只准懸掛美國國旗。(路透)

衛報23日報導，作為川普 政府承諾打擊政府機關內多元化舉措的部分行動，國務院 已禁止各地領事館懸掛除了美國國旗之外的任何旗幟。

記者所看到的「一面旗幟政策」(One flag policy)備忘錄，似乎針對了拜登 政府時期的數個例子；在拜登擔任總統時，美國駐外使館曾懸掛同志驕傲旗(彩虹旗)與「黑人的命也是命」旗(Black Lives Matter, BLM)。此外，白宮南草坪2023年舉行驕傲月慶祝活動時，也曾展示了同志驕傲旗，引發保守派人士反彈。

該備忘錄寫道，「自即日起，只有美利堅合眾國旗獲授權在國內外的美國設施上升起或展示，並出現在美國政府的內容中」，又指「美利堅合眾國旗將所有美國人團結在正義、自由和民主的普世原則之下。這些價值觀是我們偉大國家的基石，為所有過去和現在的美國公民共享」。

該備忘錄規定，唯一准許的例外是POW/MIA(戰俘/任務中失蹤)旗，以及人質與錯誤拘留者旗。