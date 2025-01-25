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僅雷聲大？川普大張旗鼓遣返移民 人數卻比第1任同期少

編譯潘勛／綜合報導
川普20日上任後大張旗鼓逮捕和遞解無證移民，但被批只是虛張聲勢，因為一周來ICE逮捕的無證客人數比他上一任期第一周逮捕的要少。圖為瓜地馬拉無證客24日被送往遣返飛機。(路透)
川普20日上任後大張旗鼓逮捕和遞解無證移民，但被批只是虛張聲勢，因為一周來ICE逮捕的無證客人數比他上一任期第一周逮捕的要少。圖為瓜地馬拉無證客24日被送往遣返飛機。(路透)

華盛頓郵報24日報導，川普總統競選期間保證要大規模、快速遞解無證移民，本周已經在各大城市展開，被逮捕的嫌疑人每日數百，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)23日表示到23日止已逮捕538人，但比起川普2017年第一次當總統的同期逮捕的675人少，聯邦移民及海關執法局(ICE)執法行動引發的關注在心理層面比較大。

川普簽署的行政命令讓移民執法官員取得不尋常的新權力，可以大張旗鼓、快速驅逐無證移民，連「敏感」地點如教堂、學校都不受約束；社群媒體及學校郵件名單上都貼了移似看到移民執法官員的照片，其中很多都是虛驚一場。

在波士頓市，福斯新聞台小組直播警員敲門並拉出嫌犯離開住家；ICE在其他城市發動的幾次逮捕行動，遭移民倡議團體及民主黨聯邦眾議員譴責為「突襲」，帶給人比實際情況更嚴重的印象。芝加哥官員24日表示，ICE官員嘗試進入一家小學，但該局表示並無此事。

李維特公布ICE逮捕人數以外，另凸顯四起逮捕行動擒獲委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)成員；她還表示，其他被捕的包括性侵害兒童分子。

李維特24日在貼圖指出，聯邦部隊押解戴上鐐銬的被捕犯人，登上一架飛往瓜地馬拉的軍用貨機。她表示，遞解班機已經開始起飛，川普向全世界釋出強烈明確的訊息，想非法進入美國，必遭遇嚴重後果。

國土安全部官員表示，軍方動用兩架C-17貨機，由德州、亞利桑納州起飛，各載送約80名非法穿越美墨邊界的人，前往瓜地馬拉。

移民倡議團體「見證邊界」(Witness at the Border)追蹤ICE遞解行動的卡特萊特(Tom Cartwright)形容用軍機載無證客是在上演「荒謬劇場」，唯一的新鮮事在把人押解上運輸機。卡特萊特指出，2024會計年度，ICE執行的遞解到瓜地馬拉班機共508架次，平均每次搭載125人。

川普的「邊界沙皇」霍曼(Tom Homan)23日晚公布的逮捕人數比白宮公布的多，稱執法官員這幾日已逮捕3000多名有犯罪前科的人；但負責拘捕並遞解無證移民的ICE並未應詢公布明確公布人數。

移民 ICE 川普

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