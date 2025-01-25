怕極右分子攻擊 部分教會不再庇護無證客

川普二度執政才幾天，越來越多牧師因擔心遭到右翼極端主義分子鎖定，於是同意移民和海關執法局(ICE)探員進入教堂搜查。圖為亞利桑納州一位牧師23日在教堂內與無證客談話。(路透)

八年前，川普 總統第一次執政時推出掃蕩無證移民行動，教堂、教會等宗教場所成了庇護 地點。華爾街日報(WSJ)24日分析，川普二度執政才幾天，風向已有明顯轉變，愈來愈多牧師同意移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)探員進入。有牧師說，擔心遭到右翼極端主義分子鎖定，因此不想被貼上庇護標籤，以免淪為下一個爆發槍擊屠殺案的匹茲堡「生命樹」(Tree of Life)猶太會堂。

根據多年慣例，移民局探員不在學校、教會或醫院等敏感地點(sensitive locations)逮捕無證移民，但川普行政命令已經突破限制。

新澤西州高地公園歸正教會(Reformed Church of Highland Park)牧師卡皮爾-戴爾(Seth Kaper-Dale)說，不會再對無證移民提供實質庇護(physical sanctuary)。從前總統歐巴馬任內到川普第一任期，高地公園歸正教會向來是無證移民的庇護地點。

卡皮爾-戴爾說，他擔心的不是移民局探員，而是右翼極端分子。他表示：「暴力氛圍愈來愈濃，現任總統似乎邀請暴力出現，讓我們不希望被貼上庇護地點的標籤。」

他說：「我不想因此成問下一個『生命樹』。」

2018年，「生命樹」在安息日(Sabbath)早晨遭到槍手持AR-15步槍闖入濫射，共有11人遇難，成為美國歷史上猶太人遭遇死傷最慘重的攻擊事件。

賓州匹茲堡生命之樹猶太教堂2018年10月29日發生致命槍擊事件。(美聯社)

「生命樹」為難民提供重新安置服務，槍手行凶之前在網路貼文，將難民形容為「入侵者」(invaders)。

田納西州雷諾市(Lenoir City)愛國者教會(Patriot Church)，屋頂漆著美國國旗，牧師彼得斯(Ken Peters)說：「我們感受到非法移民 在社區裡的影響。」他說，諾斯維爾(Knoxville)地區芬太尼(fentanyl)使用過量的問題非常嚴重，某些非法入境者則參與黑幫活動。

彼得斯說：「我的牧師朋友都百分之百支持川普與川普政策。」不過，他說，希望移民局探員不要在教會做禮拜時展開行動，以免擾亂秩序。

德州奧斯汀(Austin)聖安德烈長老教會(St. Andrew's Presbyterian Church)牧師瑞吉比(Jim Rigby)，近十年來為一對瓜地馬拉母子提供庇護。

瑞吉比說，保護難民是基於宗教信念，覺得對中美洲國家人民特別有責任，因為美國在1980年代介入戰爭，導致情勢動盪不安。他指出：「移民問題並不是從這個世代的無證客才開始的。」