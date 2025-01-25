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川普取消「4國臨時假釋」 百萬人恐將被「迅速遣返」

記者顏伶如／綜合報導
前總統拜登任內推出「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」。（路透）
前總統拜登任內推出「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」。（路透）

前總統拜登任內推出的「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」(CHNV parole program)，川普總統20日就職當天以鞏固邊境安全為由發布行政命令取消。紐約時報24日報導，根據國土安全部23日晚間發布備忘錄，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)將迅速遣返「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」四國公民。

紐約時報報導，移民局官員通常只在美墨邊境使用迅速驅逐無證移民的權限，國土安全部備忘錄則為移民局提供行動方針，讓加速驅逐權限擴大，適用於拜登任內允許百餘萬人在美國臨時居留的重點計畫。

拜登政府推出讓無證移民預約庇護面試的CBP One手機應用程式，古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉等國無證移民透過「假釋」(parole)機制獲得工作許可，准許在美居留兩年。根據統計，從2023年初開始，累計140萬移民根據這兩項計畫進入美國。

報導指出，移民權益倡議人士擔心，國土安全部備忘錄可能也適用於根據其他計畫被允許入美的阿富汗、烏克蘭移民。

紐約時報分析，國土安全部備忘錄透露川普雷厲風行改革移民制度的決心，鎖定對象不是只有非法入境者，還包括參加拜登政府任內計畫、獲准合法居留的移民。

一名國土安全部資深官員匿名受訪時說，川普認為拜登推出的計畫根本不合法，透過非法管道入境美國的移民，應該立即驅逐。

移民倡議組織「正義行動中心」(Justice Action Center)主任圖米林(Karen Tumlin)說，川普政府決策錯誤。她說，來自阿富汗與烏克蘭的移民，可能因為這份備忘錄而遭移民局官員遣返。

圖米林說，美國社區歡迎來自古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉、阿富汗及烏克蘭的人民，「這些人做到政府規定的所有要求，到頭來卻要受到懲罰，其中許多人在美國有擔保人(sponsors)，還被列入大規模遣返之列，令人髮指。

代理國土安全部長霍夫曼(Benjamine C. Huffman)23日在備忘錄中指示移民局官員進行分析，找出哪些無證移民可以根據川普政府新規迅速遣返，跳過移民法院程序。

備忘錄寫道，非法居留已經超過一年卻未申請庇護的無證客，應列為優先鎖定目標。

移民 國土安全部 拜登

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