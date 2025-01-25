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ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模

編譯周芳苑／綜合報導
移民及海關執法局(ICE)幹員23日突擊搜查新州紐瓦克一家批發商，當場拘留非公民和公民，紐瓦克市長巴拉卡(Ras J. Baraka)譴責搜查行動「令人髮指」。(路透)
移民及海關執法局(ICE)幹員23日突擊搜查新州紐瓦克一家批發商，當場拘留非公民和公民，紐瓦克市長巴拉卡(Ras J. Baraka)譴責搜查行動「令人髮指」。(路透)

移民及海關執法局(Immigration and Customs Enforcement, ICE)幹員23日突擊搜查新州紐瓦克一家批發商，當場拘留非公民和公民，紐瓦克市長巴拉卡(Ras J. Baraka)譴責搜查行動「令人髮指」。

川普(Donald Trump)總統就職典禮當天重申大規模驅逐無證移民的計畫，三天後便發生這起搜查事件。

搜查行動發生後，巴拉卡聲稱這次突襲沒有搜查令，違反美國憲法第四修正案，該修正案確保人民的人身、房屋、文件和財物安全，免受不合理搜查和扣押。

即使在像新澤西這樣的庇護州，移民幹員通常可進入商店的公共區域，但若要進入非公共區，則需有效的搜查令或獲老闆許可。 

退伍軍人員工 證件被質疑

民主黨籍的巴拉卡補充，ICE幹員進到商店的後面，逮捕三名無證客，並拘留和盤問有美國公民身分的其他員工 。其中一名被拘留者為美國退伍軍人，但他的軍事文件合法性被質疑。

移民及海關執法局(ICE)幹員23日突擊搜查新州紐瓦克一家批發商，當場拘留非公民...
移民及海關執法局(ICE)幹員23日突擊搜查新州紐瓦克一家批發商，當場拘留非公民和公民，紐瓦克市長巴拉卡(Ras J. Baraka)譴責搜查行動「令人髮指」。(路透)

巴拉卡說，這些員工被迫打指模，身分證和臉部拍照，「我感到震驚、氣憤，這種事竟然會發生在這一州、這個國家」。

ICE發言人隨後證實確曾突擊搜查、並坦言有美國公民被拘；幹員執勤時可能遇到美國公民、並要求出示身分證明以確定身分。

巴拉卡說，24日ICE在紐瓦克又進行至少兩次職場搜查行動，但還不知細節和地點。

哥倫比亞廣播公司新聞頻道(CBS News)報導，23日被搜查的企業是海鮮批發商Ocean Seafood Depot；未透露姓名的商店負責人表示，23日早上11時左右，十餘名ICE人員突然進入店面，要求查看員工證件。

商店負責人表示，從商26年來從未遇到這種情況。一名員工說 ，被捕的三名員工已在店裡工作幾年 ，「每個人都害怕，因為我們不知道這是否算正常情況」。

武裝幹員突襲 擋住出入口

根據員工的描述，武裝的ICE探員未事先通知就直接進入商店，擋住出入口和運貨坡道，甚至猛拍廁所的門，以確保沒有人藏在裡面。

聯邦眾議員卡麥克伊弗(LaMonica McIver)23日晚發表聲明稱，她的辦公室已聯繫國土安全部了解事情原委，包括為何在無搜查令之下突擊搜查。

移民權益組織「新澤西鋪路」(Make the Road New Jersey)主任卡利南(Sara Cullinane)譴責此次搜查是ICE違憲又一例證，呼籲新州議員推動立法防止他們濫權；他說，ICE是流氓機構，經常侵犯公民和非公民的憲法權利，新州須實施保護措施，讓公民和移民免於恐懼。

ICE 移民 美國公民

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