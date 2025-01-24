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達沃斯論壇演說 川普：不在美國生產 將面臨巨額關稅

編譯中心／綜合報導
川普總統向在瑞士達沃斯出席論壇的國際經濟領袖發表視訊演說，他要各國到美國投資生產，否則將等著被課徵關稅。（歐新社）
川普總統向在瑞士達沃斯出席論壇的國際經濟領袖發表視訊演說，他要各國到美國投資生產，否則將等著被課徵關稅。（歐新社）

川普總統23日用視訊在瑞士達沃斯(Davos)世界經濟論壇(World Economic Forum)上發表演說，他對各國經濟領袖說，如果不在美國生產產品，就將面臨「數千億美元甚至數萬億美元」關稅。

川普說，美國的公司稅率將調降至15%，企業應該到美國投資，否則將面臨被徵收關稅。他也說，石油輸出國家組織應降低油價。他也會要求聯準會立即調降利率

今年度的世界經濟論壇峰會正在達沃斯舉行，川普(Donald Trump)透過視訊發表演說，並接受企業界代表提問。這是川普就任後，第一個對國際場合的演說，也勾勒出他就任後的國際經濟策略。

他向企業界喊話指出，在川普政府領導下，沒有任何地方比美國更適合設廠。他承諾，美國公司稅率將調降到15%，稱這將是全球主要國家最低的稅率。根據「財經內幕」(Business Insider)報導，美國的公司稅率為21%。

川普說，「來美國生產，我們將給予你全球最低的稅率之一」，如果不來美國生產，那也是企業的選擇，「那很簡單，你將不得不支付關稅」。關稅將為美國帶來數千億、甚至數萬億美元的收入，用於強化經濟、償還國債。

川普也批評歐盟關稅太高，監管限制性太強，與美國貿易逆差太大。他表示將對此採取措施，因為這「對美國非常非常不公平」。

當被問到美國是否會保證對歐洲的天然氣供應時，川普做出肯定答覆。他表示將與歐洲達成能源協議，並強調美國向歐盟輸送液化天然氣的重要性。川普一上任就已強調將擴大開採石油和天然氣，川普表示計畫大規模干預世界石油市場，並呼籲沙烏地阿拉伯等石油輸出國組織(OPEC)國家「降低石油成本」，他很訝異這些國家沒有在去年11月美國大選前就這樣做。

關於俄烏戰爭，川普表示，美國將努力確保戰爭獲得和平解決。川普說，油價下跌，俄羅斯與烏克蘭戰爭就會立即結束，現在油價高得讓戰爭能持續下去，某種程度上，「他們對現在發生的事情，要負很大的責任」。

「衛報」(The Guardian)報導，川普的意思是說，俄羅斯透過銷售石油獲得收入，若沙烏地阿拉伯和OPEC國家增加石油產量，供需法則就能發揮作用。

川普進一步說，隨著油價下跌，他將要求「立即降低利率」，同樣地，全球利率也應該跟著下降，「利率應該隨我們的步調走」。

「華盛頓郵報」(The Washington Post)報導，聯準會是獨立機構。川普的言論顯示，他與聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)可能會有衝突。川普在第一任期內，多次施壓鮑爾調整利率，引起民主黨與經濟學家的批評。

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