出生公民權案勢必打到最高院 但「黃金德案」判例仍難推翻

川普總統取消出生公民權的行政命令受到司法挑戰，已有聯邦法官裁定違憲而暫停實施，估計本案最後必須打到最高法院才能裁決。（路透）

川普 總統20日簽署限制「出生公民權」的行政命令後，移民 權利倡議團體、自由主義人士和24個民主黨領導的州和城市立即提起了一系列訴訟。部分案件勢必會一路打到聯邦最高法院，專家認為即使現在保守派大法官 人數多於自由派，還是難以推翻1898年的案例。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普的行政命令挑戰了聯邦最高法院1898年的「美國訴黃金德案」(United States v. Wong Kim Ark)，該案百餘年來一直保證在美國出生的任何人都能獲得公民身分。不過川普從2016年競選以來就一直抨擊出生公民權，最新命令更斷言：憲法第14修正案向來把出生在美國但未「接受管轄」者(subject to the jurisdiction)排除於出生公民權之外。但與其他政策和個人權利領域不同，大法官們並未表現出重新審理黃金德案的意願。

西州法學院(Western State College of Law)法學教授里爾森(Sandra Rierson)認為保守派大法官不會推翻先例，「如果他們真正關心的是美國的歷史和傳統，那麼就會很難接受川普行政命令。」目前保守派大法官大多採取「原典主義」(Originalism)立場，也就是解釋憲法一切說法時，都應以「通過憲法時」的原本理解為基礎；而第14修正案和黃金德案背後的歷史和傳統將使得判決難以推翻。里爾森補充，大法官們並不是不理解反移民情緒，黃金德案時反移民情緒亦十分高漲，與今時今日不相上下，「但政客總是利用人們的恐懼。」

目前提起的一系列訴訟凸顯川普命令可能造成的傷害。2022年時 ，全國無證母親所生的公民子女約有25萬500人，而父母均為無證客的公民子女約有15萬3000人。訴訟稱兒童將失去重要社會福利、成年人將無法獲得社會安全碼並合法工作，他們都將沒有投票權，「成為美國新的底層階級，終身不穩定、不安全」。