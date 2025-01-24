遣返總動員 國安部授權轄下單位執法權 連緝毒局也加入

川普政府已動員緝毒局、菸酒槍炮及爆裂物管理局、聯邦法警局等和聯邦調查局等多個執法單位，加入大舉遣返無證移民的行動。圖為無證移民23日被遣返回墨西哥。(路透)

川普政府為大舉遣返無證移民 ，已動員多個單位加入執法行動。

華爾街日報報導，國土安全部(DHS)代理部長賀夫曼(Benjamine Huffman)發出內部備忘錄表示，該部門將授予司法部 轄下多個執法單位的人員，等同移民探員的執法權力，整合一支更龐大的執法隊伍協助遣返行動。

這些單位包括緝毒局(Drug Enforcement Administration，DEA)、菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives，ATF)、聯邦法警局(U.S. Marshals Service)等。

備忘錄特別指出，聯邦調查局(FBI )探員現也擁有逮捕無證移民的權力，即根據美國法典第8條(Title 8 )授予的權力。不過傳統上FBI 探員不會執行這類工作，除非涉及國家安全及其他調查任務。

一名相關人士透露，備忘錄沒有直接授權FBI探員協助驅逐行動，但川普政府官員計畫由司法部透過借調一些探員來合作。

司法部代理副部長博夫(Emil Bove)21日已指示聯邦檢察官調查、甚或起訴那些阻礙聯邦加強執行移民法的庇護州及地方官員，同時暗示FBI的反恐工作組，也會參與驅逐工作。

至於其他執法單位，若移民相關案件是與聯邦逃犯或拘留案件重疊，法警局可以介入。不過 ATF和DEA從沒參與過直接的移民執法行動，除非涉及槍枝、販毒等違法行為。

這些執法部門長期以來已抱怨資源不足，在打擊暴力犯罪、緝毒等核心任務上早已缺乏所需資源，現在加上執行驅逐無證移民，無論在人力、物力都更捉襟見肘。

除此之外，五角大廈22日宣布，根據總統川普的行政命令，將派遣1500 名現役軍人前往南部邊境協助「封鎖」邊境，並會出動多架軍用飛機，派遣的人數有可能增至1萬士兵。