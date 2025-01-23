川普頒行政命令 禁止創建「數位美元」

川普總統23日發布行政命令，禁止創建中央銀行數位貨幣。圖為川普2024年7月27日在田納西州出席比特幣活動。(美聯社)

川普總統今天發布行政命令，禁止創建中央銀行數位貨幣 ，此舉一直受到國會共和黨人的支持。

所謂央行 數位貨幣（Central Bank Digital Currencies,CBDCs）是由一國中央銀行發行的數位形式貨幣，即法幣的數位化延伸。與不受任何中央機構控制的加密貨幣有本質上差異。此外，CBDC只是一種便於儲存價值的方式，無法從中投資獲利，這點也不同於加密貨幣。

CBDC的優點包括降低交易成本、降低洗錢與資助恐怖主義等犯罪活動，但卻有網路安全性、隱私等風險，且可能打擊商業銀行收取存款從而影響金融系統穩定。目前中國已推出數位人民幣（e-CNY）並在多地試辦，歐盟也計畫推出數位歐元（Digital Euro）。

2020年10月美國聯準會 （Fed）與加拿大、英國、瑞士、日本、瑞典、歐洲6地央行及國際清算銀行（BIS）

共同發表一份報告，列出由央行發行數位貨幣的指南；像臉書（Facebook）等科技公司也有意推出數位貨幣。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，川普等於廢除拜登政府下令研究美國數位貨幣。這類以國家法定貨幣為計價單位的數位貨幣已有一些國家採行及研究，但也有人以隱私和監管問題為由抱持疑慮。

川普所頒這道名為「加強美國數位金融科技領導地位」（Strengthening American Leadership In Digital Financial Technology）的行政命令指稱，央行數位貨幣（CBDC）「威脅金融體系穩定、個人隱私和美國主權，禁止在美建立、發行或流通」。

命令明訂「除法律要求範圍外，所有機構不得在美國管轄的境內或境外採取任何行動建立、發行或推廣央行數位貨幣」「除法律要求範圍外，任何機構進行中與在美國管轄範圍內創建央行數位貨幣有關的計畫或舉措，應立即終止，且不得有進一步行動制定或實施這類計畫或舉措」。

這代表諸如聯準會、財政部等美國行政機構不得以任何形式支持央行數位貨幣的開發和實施。

法新社報導，川普表示，這項命令將保護美國民眾免於中央銀行數位貨幣（CBDC）帶來的「風險」，例如「威脅金融體系的穩定、個人隱私以及美國的主權」。

他還說，這項命令包括禁止「在美國境內設立、發行、流通及使用CBDC」。

數位美元理論上可由美國聯邦準備理事會（Fed）發行，並可與實體美元互換，使聯準會能掌控這款電子貨幣的供應，並保證其價值。

前總統拜登曾指示聯準會研究創建CBDC的可能性。支持者認為，CBDC可用於幫助未開設銀行帳戶的人融入美國金融體系，並有助於追蹤和打擊犯罪活動。

但反對者批評CBDC可能侵犯個人隱私，且可能因為減少人們選擇私人銀行的動機，進而削弱銀行體系。反對陣營長期以來包括許多國會共和黨人。

聯準會已對CBDC進行研究，但多次明確表示，目前並無讓CBDC流通的計畫。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）去年向美國聯邦參議院銀行委員會表示：「人們不需要擔心中央銀行數位貨幣，這類事情短期內絕對不會發生。」