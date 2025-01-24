我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2點與川普超合拍

10年省千億 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

記者顏伶如／綜合報導
眾院共和黨團擬刪減俗稱白卡的Medicaid預算，以落實川普政策，但將影響眾多持白卡民眾的權益。圖中為眾院議長強生。（歐新社）
眾院共和黨團擬刪減俗稱白卡的Medicaid預算，以落實川普政策，但將影響眾多持白卡民眾的權益。圖中為眾院議長強生。（歐新社）

大規模減稅、擴大查緝無證移民都是川普總統施政目標，眾議院共和黨團必須拿捏從哪些項目刪減預算，挪出經費落實新政。紐約時報23日報導，共和黨眾議員研議刪減俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)與其他福利，包括針對使用白卡訂定工作要求等新規。共和黨在眾院僅享些微多數，如何推出能在國會過關且送交川普簽署的法案，黨團領袖面臨考驗。

報導指出，眾院共和黨團高層正在討論的提案，旨在為大規模減稅及擴大查緝無證移民解決經費問題，具體措施包括所有進口商品全面加徵10%關稅，如此一來可望獲得1.9兆稅收，對於使用白卡則將祭出工作要求(work requirements)新規定，讓政府省下1000億預算。

眾院共和黨團擬刪減俗稱白卡的Medicaid預算，以落實川普政策，但將影響眾多持...
眾院共和黨團擬刪減俗稱白卡的Medicaid預算，以落實川普政策，但將影響眾多持白卡民眾的權益。（本報資料照片）

根據最近幾天眾院預算委員會(House Budget Committee)成員討論的50頁提案版本，有機會在辦公地點使用免費健身房(free gym)的勞工可能面臨課稅，讓政府稅收增加200億。

紐約時報分析，如何為開銷最高的川普施政計畫解決財源問題，共和黨正在嘗試各種提案搭配，目標在於既能讓主張嚴格控制預算的黨內強硬派滿意，也能讓反對縮減重要社福計畫的中間派願意支持。共和黨眾議員22日在國會開會，討論不同版本的提案選項。

報導指出，共和黨正在考慮的刪減預算項目，許多都是針對協助低收入族群的服務，至於延長減稅福利的項目，絕大多數則是清一色對富人有利；共和黨可能挑選最容易的項目出手，例如撤銷俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)補助、對白卡預算訂定上限、停止雇主為員工提供食宿可享稅務豁免的計畫。

訂定工作要求新規 約60萬人受影響

共和黨多年來一直想縮減白卡以及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)，目前共和黨討論中的提案內容包括調降白卡的聯邦支付比率、對白卡使用者訂定工作要求。眾院預算委員會成員也提議改正歐記健保的白卡擴大計畫(Medicaid expansion)，因為計畫導致白卡參加人數爆增。共和黨希望減少聯邦政府的白卡支出費用，改由各州政府承擔更多白卡花費。

沒有撫養親屬的身體健全成年人(able-bodied adults without dependents，ABAWDs)，除了孕婦、學生以及主要照顧者得以豁免之外，提案當中將有工作要求。無黨派組織國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)估計，工作要求上路後，大約60萬人將失去白卡，未來十年聯邦經費可望省下至少1000億元。

休士頓ECHOS中心的一名工作人員幫助民眾申請白卡。（路透）
休士頓ECHOS中心的一名工作人員幫助民眾申請白卡。（路透）

白卡 共和黨 預算

上一則

達沃斯論壇演說 川普：不在美國生產 將面臨巨額關稅

下一則

川普踢鐵板… 出生公民權限令 法官暫擋14天

延伸閱讀

馬斯克潑AI計畫冷水嗆沒錢 川普不以為意：單純討厭某人

馬斯克潑AI計畫冷水嗆沒錢 川普不以為意：單純討厭某人
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
川普稱自己比鮑爾更懂利率 將「適時」對話

川普稱自己比鮑爾更懂利率 將「適時」對話
不確定是否繼續投錢 川普：北約沒有保護美國

不確定是否繼續投錢 川普：北約沒有保護美國

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
川普總統與白宮國安顧問沃茲計畫重新整理國安隊伍。圖為拜登與賀錦麗2023年與國安團隊在白宮戰情室開會。(美聯社)

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

2025-01-22 22:10
川普上任第二天即火速開除上千名官員，包括第一位女性海岸防衛司令費根上將。（美聯社）

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

2025-01-22 05:08
原本排定要將難民接往美國的班機現已全面取消。(路透資料照)

國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

2025-01-22 09:12

超人氣

更多 >
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄