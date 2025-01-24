川普踢鐵板… 出生公民權限令 法官暫擋14天

華盛頓等四州聯合控告川普政府取消出生公民權違憲，西雅圖聯邦法官考夫諾爾裁定該命令暫緩實施14天。圖為華州檢察長布朗在法官裁決後舉行記者會。（美聯社）

西雅圖聯邦法官考夫諾爾(John C. Coughenour)23日發布臨時限制令，禁止執行川普 總統旨在限制「出生公民權」的行政命令14天，成為川普政府移民 議程遭遇的第一個挫折；在考夫諾爾聽取有關出生公民權合法、合憲的辯論期間，原定2月19日生效的行政命令暫停執行。

華盛頓郵報報導，84歲的考夫諾爾23日發布的兩周限制令，阻止川普政府推動終止無證移民和外國訪客子女的出生公民權，指該命令「公然違憲」；這項裁決是華盛頓州、亞利桑納州、伊利諾州和俄勒岡州這四個民主黨州 的檢察長聯合興訟的結果，他們主張川普20日簽的這道行政命令違反美國憲法第14修正案。

西雅圖法官批「公然違憲」

前總統雷根(Ronald Reagan)任命的考夫諾爾在判決書第四頁的決定中寫道，「原告很有可能會成功」，計畫於2月6日舉行下一次聽證會。

華盛頓州檢察長布朗(Nick Brown，民主黨)在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文寫道：「川普限制出生公民權暫時停止，今天一位法官宣布全國性的暫時限制令，稱他從業40年來從未看過如此公然違憲的(行政)命令。」

川普表示，他的政府將挑戰限制令。

川普：我們當然會提出上訴

川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「我們當然會提出上訴；我想，他們選擇對西雅圖的特定法官提出訴訟，對吧？那個法官（做這個決定），一點也不讓人意外。」

由18個州和華盛頓特區組成的原告聯盟在麻州提起類似訴訟，以及美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union, ACLU)等至少三個民權組織正各自提出訴訟。

此外，政治新聞網站Politico報導，馬里蘭州聯邦法官博爾曼（Deborah Boardman）23日舉行30分鐘的電話會議，聽取司法部 律師和五名懷孕的移民質疑川普的出生公民權行政命令及其生效時機的論述。

司法部律師主張，關於該行政命令的六宗未決訴訟並不是非常急迫，因為該命令原定2月19日生效，且只涵蓋該日期之後出生的嬰兒。

司法部律師羅森伯格(Brad Rosenberg)表示，「該行政命令在30天內不會生效」。法官將針對阻止川普命令的動議舉行聽證。

法律專家認為，考夫諾爾未來幾天可能會延長臨時限制令或發布初步禁令，在法庭審理此案期間，暫停執行行政命令；此議題最終將送到最高法院。