小費免稅？眾院預算委員會提案：仍要繳薪資稅

國會眾院預算委員會正在討論，小費免繳所得稅，但要繳薪資稅。圖為佛州一家酒吧櫃台上擺放的小費罐。(美聯社)

川普總統競選期間表示，上台之後將推動小費、加班費免稅。紐約時報23日報導，根據眾議院預算 委員會(House Budget Committee)共和黨 成員提案，小費只是免繳所得稅(income tax)，但是薪資稅(payroll taxes)還是要繳。薪資稅是社安金計畫和俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)的經費來源。

報導指出，從預算委員會提案版本可以看出，小費收入並不是完全不必繳稅，僅獲得所得稅豁免，薪資稅依然要繳，對於賺取小費收入的低薪勞工來說，省稅效果不如預期。不過，低薪勞工得以保留退休與健保的完整福利，從長遠角度來看有助於聯邦稅減目標，減少大約1060億元政府支出。

另一方面，預算委員會估計，加班費(overtime pay)如果免稅，未來十年聯邦政府 將損失7500億元稅收。

州稅與地方稅抵扣(state and local tax deduction，SALT)1萬元上限是2017年稅改法案重點項目，推出之後為聯邦政府創造稅收。川普與某些共和黨眾議員則希望在新版提案裡將上限門檻調高。

預算委員會估計，夫妻合併報稅州稅與地方稅抵扣上限如果調高為3萬元、個人報稅州稅與地方稅抵扣上限調高至1萬5000元，政府將損失5000億元稅收。不過，某些國會議員認為，抵扣上限應該進一步調高。

此外，眾議院預算委員會共和黨成員正在討論的提案項目，也包括停止房貸利息抵扣所得稅、而所有獎學金與學術研究收入(fellowship income)必須繳稅等。

川普總統新政需要龐大經費，共和黨眾議員現正研議推出旨在開源節流的法案，數十項目涉及稅務更動，恐讓某些美國民眾負擔增加。舉例來說，針對勞工在辦公室使用免費健身房(free gym)以及雇主為員工提供食宿開徵新稅。

眾院預算委員會同時考慮對所有獎學金、學術研究收入徵稅，獎學金與學術收入根據現行規定則有稅務豁免，稅法修改後聯邦稅收可望增加540億元。

某些與稅務有關的提案，雖然可以為聯邦政府帶來上看數兆稅收，從政治層面來看卻難以實現，遭遇國會議員與說客的強烈反對，例如停止房貸利息抵扣。

停止房貸利息抵扣所得稅是研議中的項目之一，共和黨在2017年稅改法案裡對房貸利息抵扣所得稅訂定限制，但如果全面停止房貸利息抵扣，則可讓聯邦政府未來十年增加1兆元稅收。然而，房屋仲介、來自郊區選區的國會議員極可能反對提案。

川普從競選期間便喊出進口商品全面開徵關稅，眾院預算委員會在提案當中分析，如果所有進口商品徵收10%關稅，聯邦稅收將能增加將近2兆元，但許多共和黨國會議員已經表態，不支持全面徵收進口關稅通過立法。