我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多烤雞限多少時間須售出？若沒賣完下場如何

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

編譯劉忠勇／綜合外電
川普透過世界經濟論壇演說後的Q&A直斥美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）（左二），令在場觀眾十分尷尬。(路透)
川普透過世界經濟論壇演說後的Q&A直斥美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）（左二），令在場觀眾十分尷尬。(路透)

川普總統周四透過視訊出席世界經濟論壇（World Economic Forum），上任以來首次向全球發表演說，摘要演說和Q&A重點如下：

1. 川普呼籲OPEC壓低油價 並要求各國央行隨後降息

川普呼籲石油輸出國組織（OPEC）壓低全球油價，並堅持要求全球央行隨後「立即」降低利率。

川普說：「我會要求沙烏地阿拉伯和OPEC降低油價。你們必須把價格降下來。老實說，我很驚訝他們在選前沒這麼做。」

他進一步說，油價下跌後，他將「要求立即降低利率。同樣地，全球各地的利率也應該跟進降息。利率應該要跟隨我們的步伐。」

2. 降油價可以結束俄烏戰爭

他還提到：「目前的油價高到足以讓戰爭持續下去」，他暗示高油價支撐俄羅斯對烏克蘭的全面入侵。

他說：「你們必須壓低油價，這會結束那場戰爭。你們可以結束那場戰爭。」

他談到OPEC：「他們其實某種程度上，對烏克蘭所發生的事情負有很大的責任。」

3.來美國製造 否則關稅伺候

川普說：「我對全球每家企業的訊息非常簡單：來美國製造你的產品，我們將提供全地球低到不行的稅率。」

川普說：「但如果你選擇不在美國製造產品，這是你的權利，那麼很簡單，你將不得不支付關稅。」

4. 川普正面肯定習近平

川普對他和大陸國家主席習近平的關係給予正面評價，並將美中之間緊張關係歸咎前任總統拜登，他還表達希望中國大陸能協助結束烏克蘭戰爭。

川普說：「我們只想要公平」，他尋求和中國大陸建立公平的競爭環境。他還指出，現狀下的中美關係是「不公平的」。

5. 為這理由當場砲轟華爾街大咖 

川普在Q&A意外隔空同美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）開砲，斥責他限制和保守派客戶的業務往來。

「我希望你開始開放你的銀行給保守派，」川普說，「因為你的所作所為是錯的」。

川普此話令觀眾倒吸一口涼氣。莫尼罕則尷尬地笑了笑，迅速轉移話題，感謝川普推動讓下一屆世界杯足球賽在美國舉辦，美銀正是此賽事贊助者。

川普也點名摩根大通執行長戴蒙，指他以同樣的方式對待保守派客戶。

川普

上一則

川普稱自己比鮑爾更懂利率 將「適時」對話

下一則

美議員提出廢除中國永久正常貿易關係地位法案

延伸閱讀

川普稱自己比鮑爾更懂利率 將「適時」對話

川普稱自己比鮑爾更懂利率 將「適時」對話
不確定是否繼續投錢 川普：北約沒有保護美國

不確定是否繼續投錢 川普：北約沒有保護美國
下一個特赦他？「比特幣耶穌」涉嫌詐欺逃稅 馬斯克求助川普

下一個特赦他？「比特幣耶穌」涉嫌詐欺逃稅 馬斯克求助川普
川普盼盡快會普亭談俄烏終戰 也有意努力削減核武

川普盼盡快會普亭談俄烏終戰 也有意努力削減核武

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
川普總統與白宮國安顧問沃茲計畫重新整理國安隊伍。圖為拜登與賀錦麗2023年與國安團隊在白宮戰情室開會。(美聯社)

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

2025-01-22 22:10
川普上任第二天即火速開除上千名官員，包括第一位女性海岸防衛司令費根上將。（美聯社）

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

2025-01-22 05:08
原本排定要將難民接往美國的班機現已全面取消。(路透資料照)

國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

2025-01-22 09:12

超人氣

更多 >
川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新
最美星二代 10歲女兒與「皇帝老爸」聶遠有如複製貼上

最美星二代 10歲女兒與「皇帝老爸」聶遠有如複製貼上
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄