川普稱自己比鮑爾更懂利率 將「適時」對話

川普周四在白宮辦公室說：「我認為在利率問題上，我比他們懂得多得多。」(歐新社)

川普 總統質疑聯準會（Fed）鮑爾 的利率 決策，並表示他打算「在適當時機」找他談話。

川普周四在白宮辦公室對記者未指明但顯然是說到鮑爾：「我認為在利率問題上，我比他們懂得多得多，而且我肯定比主要負責做決定的人懂得多得多。」「如果我有不同意見，我就會讓大家知道。」

當記者問他相不相信Fed官員會聽他的意見時，川普說：「是啊。」

川普幾小時前才透過視訊在瑞士達沃斯世界經濟論壇上向全球精英發表談話。川普在談話中矢言要向沙烏地阿拉伯施壓以降低油價，並呼籲立即降息。他指出，這麼一來有助於減輕美國消費者的物價壓力，並提振美國經濟。

川普告訴記者，「當油價下跌時，對美國人來說一切都會變得更便宜。當能源價格下降時，通膨就會大幅降低，利率也會隨之下降。」

川普上個總統任期內，鮑爾多次遭到川普的尖銳批評。不過，鮑爾表示，Fed會依據對經濟最有利的判斷來決定利率政策，並保持不受政治考量或外界壓力的影響。

直至去年底，Fed已三度降息。根據目前的預測，Fed預料會暫時維持利率不變，要先等他們看到通膨進一步接近2%的目標水準。

Fed將於1月28日至29日在華盛頓舉行下次決策會議。