下一個特赦他？「比特幣耶穌」涉嫌詐欺逃稅 馬斯克求助川普

川普日前赦免暗網黑市「絲路」（Silk Road）創辦人烏布利希（Ross Ulbricht）。(路透)

億萬富豪馬斯克 近日讚揚川普 總統赦免暗網毒品交易市場創始人，22日又表示，他正尋求川普赦免有「比特幣 耶穌」之稱的維爾，維爾去年因欺詐和逃稅等指控被逮捕。

中央社引述法新社報導，川普赦免暗網黑市「絲路」（Silk Road）創辦人烏布利希（Ross Ulbricht）時，馬斯克曾表示「很榮幸能身處橢圓形辦公室」，這是馬斯克影響川普施政的跡象之一。「絲路」是利用加密貨幣促成非法毒品交易的平台。

伍布瑞希特化名「可怕的海盜羅伯茲」（Dread Pirate Roberts）經營「絲路」，他因販毒、洗錢和電腦駭客攻擊等罪被判處2項無期徒刑；另被控謀劃6起買凶殺人案。

聯邦調查局（FBI）稱「絲路」是個「非法物品和服務的數位市場」，銷售金額達數億美元並以比特幣（Bitcoin）收取佣金。

川普昨天說，他致電伍布瑞希特的母親表示已無條件赦免伍布瑞希特，實現他在去年總統競選期間的承諾，同時抨擊起訴他的「敗類」。

馬斯克暗示，自稱「比特幣耶穌」的前加州居民維爾（Roger Ver）可能是下一位獲得赦免的人。

太空探索科技公司（SpaceX）暨電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在其社媒平台X指出，是否赦免維爾由川普決定，但他曾「探詢是否有這個可能」。

維爾是比特幣的投資和推廣者，他被美方指控詐欺和逃稅等罪，去年4月已於西班牙落網。美國已要求將維爾引渡回國受審。

根據司法部起訴書，維爾放棄美國國籍，成為加勒比海島國聖克里斯多福及尼維斯（St. Kitts and Nevis）公民，2017年在加密貨幣交易所出售數萬枚比特幣，換取現金約2.4億美元。

起訴書指出，他未申報收益，導致財政部損失4800萬美元稅收。

川普未立即對維爾發表評論。

川普20日就職後，在數小時內赦免1500多名曾於2021年衝進國會大廈鬧事的人，其中包括襲警被判有罪者。