美若加徵中加墨關稅 華府智庫：恐四敗俱傷

川普總統威脅課徵加拿大、墨西哥和中國高額關稅，華府智庫分析認為，這將是四敗俱傷。圖為川普第一任時美、墨、加三國簽署貿易協定。(美聯社)

川普 總統威脅課徵加拿大、墨西哥 和中國高額關稅 ，華府智庫分析認為，這將是四敗俱傷，也可能讓美中再度陷入貿易衝突。

川普21日聲稱將課徵加拿大和墨西哥25%的關稅，同時加徵中國10％的關稅，作為三國容許非法移民和毒品進入美國的懲罰；擬2月1日上路。

澳洲國立大學(The Australian National University)經濟學教授麥克賓(Warwick J. McKibbin)和華府智庫彼得森國際經濟研究所(PIIE)副總裁諾蘭(Marcus Noland)日前共同撰寫報告指出，美國對加拿大和墨西哥課徵25%的關稅，將減緩美國經濟發展，同時增加通膨。

報告指出，美國接下來四年恐因此損失2000億美元；加拿大因為經濟規模較小，可能因此損失1000億美元；墨西哥的經濟成長率最嚴重則可能減少2%。

報告表示，由於美加墨之間的貿易緊密結合，計算出來的損失可能嚴重低估實際情況。

不過，報告也點出，川普曾在2016年威脅向墨西哥課徵高額關稅，但川普沒有在任內落實，卻因此促成「美墨加自由貿易協定」(USMCA)。

報告也認為，假如川普執意要向加拿大和墨西哥課徵高額關稅，無疑是推翻在川普任內簽訂的USMCA。

另外，報告表示，若美國向中國加徵10%的關稅，而中方也做出反擊，美中雙方都將面臨損失；美國和中國未來四年將分別損失550億美元和1280億美元。

報告指出，綜合來說，美國若向三國課徵高額關稅，四方都將面臨重大損失，而美中之間的貿易衝突恐怕難以避免。