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川普威脅普亭 不停戰就祭出額外關稅制裁

記者陳熙文／華盛頓報導
川普總統(左)22日警告俄羅斯總統普亭(右)說，若俄羅斯不達成協議結束與烏克蘭的戰爭，美國將對俄國進口商品徵收高額關稅並且實施制裁。圖為兩人2018年在芬蘭會晤。(美聯社)
川普總統(左)22日警告俄羅斯總統普亭(右)說，若俄羅斯不達成協議結束與烏克蘭的戰爭，美國將對俄國進口商品徵收高額關稅並且實施制裁。圖為兩人2018年在芬蘭會晤。(美聯社)

川普總統22日向俄羅斯提出警告，要求盡快結束俄烏戰爭，否則俄國出口將面臨高額關稅和制裁。

川普22日在在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，他無意傷害俄國；他說，他熱愛俄國人民，也曾與俄國總統普亭(Vladimir Putin)關係良好。

川普說，大家不要忘記，俄國曾在二戰中幫助過美國贏得勝利，俄國也在戰爭中失去近6000萬條生命。

川普認為，俄國經濟正在衰退，他要幫俄國和普亭一個大忙，要求俄國現在就結束這場荒謬的戰爭；川普說，戰爭只會變得愈來愈糟糕。

川普說，如果不盡快達成協議，他沒有選擇，將向俄國出口到美國及其他國家的商品實施高額稅、高額關稅和制裁。

川普重申，若他當年是總統，這場戰爭永遠不會開始；川普說，現在讓我們結束這場戰爭，並向俄國喊話，「我們可以用輕鬆的方法，或者強硬的方法」。

川普說，輕鬆的方法永遠更好；川普表示，「已經到了談判的時候，不該讓更多生命為此逝去」。

川普日前表示，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)表示願意談判，但川普不知道普亭是否有同樣的意願，並對普亭坐上談判桌的可能性表示悲觀。

不過川普認為，普亭不願坐下來談的做法正摧毀俄國；川普表示，從俄國的經濟和通膨來看，俄國正陷入大麻煩，川普希望普亭能支持停戰協議。

川普也在21日的記者會中表示，如果普亭不願坐上談判桌，他很有可能向俄國課徵額外關稅。

川普於去年總統大選前曾誇口說，他會在上任後的24小時內結束俄烏戰爭。

川普 俄國 普亭

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