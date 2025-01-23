上台首日未提關稅 NBC：川普爭取更多談判時間

川普總統就職典禮之後簽署多道行政命令，但沒有對加拿大、墨西哥祭出25%新關稅。(路透)

川普 總統就職典禮之後簽署多道行政命令，但沒有對加拿大、墨西哥產品祭出25%新關稅 。國家廣播公司(NBC)22日報導，幕僚透露，川普沒有兌現上台首日就開徵加、墨關稅以防無證客、毒品流入美國的競選承諾，是為了爭取更多談判時間、進一步研究問題，同時等待經濟首長通過參院任命，並不代表川普讓步。共和黨籍前眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)獻策表示，川普可以把關稅當做回饋金，發支票 給全國人民。

被問到何時推出墨、加關稅，川普連續兩天都對媒體表示，關稅將於2月1日上路。川普21日回答記者詢問時說，中國產品可能也將從2月1日起面臨10%新關稅。

不過，報導指出，根據川普20日簽署貿易政策備忘錄細節，川普為幕僚訂定4月1日截止期限，必須針對無證移民與芬太尼(fentanyl)從墨西哥、加拿大、中國流入美國提出評估報告。備忘錄指出，為了解決這一危機，川普聽取幕僚意見之後，4月1日可能對貿易與國家安全做出「適當措施」。

評估報告將由商務部長、國土安全部長負責，但商務部長被提名人盧特尼克(Howard Lutnick)、國土安全部長被提名人諾姆(Kristi Noem)，任命案都還沒通過。

川普資深貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)21日指出，川普將根據整套的基本面研究分析，迅速推出「美國優先」(America First)的貿易政策，但各種行動「將以川普決定的時間進度為主」。

某些川普經濟幕僚對於祭出關稅持保留態度，其他幕僚則對推出關稅採取鷹派立場。川普第一任內，主張全球主義路線的經濟幕僚，就與包括納瓦羅在內的保護主義理念支持者意見相左。

知情人士說，雖然川普競選期間說上台首日就要推出加、墨關稅，但實際狀況是上台第一周恐怕都難做到，因為掌理經濟、貿易的重要內閣首長還未到任。

身為川普盟友的金瑞契說，川普可以良好運用關稅，透過新成立「對外稅收局」(External Revenue Service)，把收到的關稅發支票給美國人民。

金瑞契說：「試想為所有美國人發放關稅回饋支票(tariff rebate check)。如果這麼做，將有巨大影響。」