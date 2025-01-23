川普下令關閉庇護系統 無證移民即刻遣返

邊境官員已接獲指令不再為無證庇護客辦理聽證程序，將直接遣返，造成邊境大為緊張。（美聯社）

據政府內文件及相關官員透露，川普 總統關閉庇護系統，邊境 巡邏人員已收到指示，即時驅逐非法入境移民，不准許他們申請庇護。

根據移民法第212(f) 條的規定，總統有權暫時停止被認為對美國「有害」的外國人入境。川普一直認為，「入侵」美國的非法移民 對公共健康及國家安全構成風險，故此下令對無證客立即逮捕遣返。

CBS的報導指，政府內部文件顯示川普就任第二天，已在德州及美墨邊境一帶實施他根據第212(f) 條所獲得的全部權限，幾乎所有抵達這些地方的無證移民迅即被逐出境。華盛頓郵報報導，邊境人員所用理由是他們經過有傳染病的國家，但並未指明任何具體健康威脅 。

川普這個權力也適用於邊境巡邏沿海地區(Border Patrol coastal)，即佛州及美加邊境也適用。文件顯示，除了美國與加拿大根據「安全第三國」協議的庇護申請者之外，加方必須接收那些從北部邊境非法進入美國而被驅逐的人。

海關及邊境保護局部(CBP)兩名匿名官員表示，根據川普的命令，無證移民馬上被遣返，不獲允許見移民法官或庇護官員，變相停止實施臨時庇護法。

其中一名官員說，根據川普命令，邊境巡邏人員已收到指示，在採集成年無證移民以及無證家庭的生物特徵和指紋後，即時驅逐他們。這主要是針對來自墨西哥者，來自非墨西哥者則會拘留等待驅逐出境。他又說，根據慣例，有犯罪紀錄的人將在美國被起訴。

他表示，對非法移民即捕即解，與川普在首任期間實施的第42條(Title 42 )驅逐很相似。2019年新冠疫情期間，川普政府通過該法案阻止非法移民入境，法案在2023年5月11日終止。但川普在競選期間誓言若再入主白宮，或會再以公共衛生緊急狀態為名關閉美墨邊境。

由於任內大批無證移民湧至，拜登在壓力下去年6月同樣引用第212(f) 條，取消大多數非法入境者的入境資格，但他們仍可申請庇護。