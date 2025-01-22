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國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

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國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

記者顏伶如／即時報導
原本排定要將難民接往美國的班機現已全面取消。(路透資料照)
原本排定要將難民接往美國的班機現已全面取消。(路透資料照)

有線電視新聞網(CNN)22日報導，根據國務院發給難民重新安置計畫合作夥伴的一份備忘錄，經過多年協商、克服程序困難後，原本排定要將難民接往美國的班機現已全面取消。不過「特殊移民簽證」(Special Immigrant Visa，SIV)持有人則享豁免，可以依照規定前往美國，包括曾在海外地區為美國工作者。

川普總統20日宣誓就職後，簽署行政命令暫停難民重新安置(refugee resettlement)計畫至少四個月，數千名已經排定要搭乘飛機前往美國的難民受到衝擊。

備忘錄寫道，根據總統行政命令，「先前排定前往美國的旅遊安排全面取消，並沒有任何新安排。難民重新安置支持中心(Resettlement Support Centers，RSCs)目前不應再為更多難民案件提出旅遊安排的要求」。

CNN指出，赴美計畫遭到取消，對於需要看病、就醫的難民而言問題最為棘手，還有安全調查即將到期的難民。

備忘錄指出，正在處理中的難民案件以及動身之前的相關手續同樣暫停，難民重新安置支持中心與聯合國國際移民組織(International Organization for Migration，IOM)不應繼續把難民送到準備出發的轉運站，必須停止所有難民案件的行前作業。美國難民接納專案

(United States Refugee Admissions Program，USRAP)不再接受任何新案轉介(referrals)。

備忘錄指出，「特殊移民簽證」持有人則享豁免，仍然可以前往美國；已經抵達美國的難民可以繼續獲得服務。

CNN報導，川普行政命令雖然寫著1月27日起暫停難民安置計畫，但備忘錄用字遣詞則透露命令已經立即生效。

移民 簽證 川普

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