路透民調：川普重返白宮支持率47% 不滿國會暴動案特赦58%

路透近日民調顯示，川普的支持率比他2017年至2021年第一次執政的大部分時間都要高，本週重返白宮，獲得約47%的美國人支持。(美聯社)

路透/益普索（Reuters/Ipsos）21日完成的民意調查發現，美國總統川普 本週重返白宮，獲得約47%的美國人支持。

川普20日宣誓就職，路透/益普索於20日、21日執行這項民調。路透報導，結果顯示，川普的支持率比他2017年至2021年第一次執政的大部分時間都要高。

但民調也顯示，美國民眾已對川普宣布的一些初步措施感到不滿。約58%的受訪者表示，川普不應該赦免所有在2021年1月6日國會大廈暴動案中被定罪的人。

只有29%的受訪者認同川普處理司法系統政治化的方式。川普指責前任總統拜登 透過起訴扭曲司法公正，目的是阻止他重返白宮；拜登則予以否認。川普還表示，他可能會利用司法系統報復政治對手。

受訪者對川普處理其他問題的方式持更正面的態度，約46%的受訪者認可他處理移民問題，許多美國人希望移民成為新政府的首要任務。

約58%的受訪者同意美國應「大幅減少獲准在邊境申請庇護的移民人數」，這顯然代表他們支持川普在上任初期暫停允許在美國邊境申請庇護的程序。川普也宣布非法移民 構成國家緊急狀態，並採取措施限制在美出生的兒童取得公民權。

川普在第1個任期開始時的支持率為43%，到2017年1月底攀升至49%，但發生國會大廈暴動事件後，他的支持率降至34%。

「選舉內幕」（Inside Elections）政治分析師魯巴希金（Jacob Rubashkin）表示，川普的支持率以歷史標準而言算低。美國總統在任期之初，支持率通常超過50%。

這項調查在網路上訪問全國各地1077名美國成年人，誤差約為正負4個百分點。