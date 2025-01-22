我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱臉貼冷屁股？川普才暖問金正恩過怎樣 北韓僅2句話報導就職

樂見誰買下TikTok？ 川普：馬斯克想買的話我OK

路透民調：川普重返白宮支持率47% 不滿國會暴動案特赦58%

中央社／華盛頓21日綜合外電報導
路透近日民調顯示，川普的支持率比他2017年至2021年第一次執政的大部分時間都要高，本週重返白宮，獲得約47%的美國人支持。(美聯社)
路透近日民調顯示，川普的支持率比他2017年至2021年第一次執政的大部分時間都要高，本週重返白宮，獲得約47%的美國人支持。(美聯社)

路透/益普索（Reuters/Ipsos）21日完成的民意調查發現，美國總統川普本週重返白宮，獲得約47%的美國人支持。

川普20日宣誓就職，路透/益普索於20日、21日執行這項民調。路透報導，結果顯示，川普的支持率比他2017年至2021年第一次執政的大部分時間都要高。

但民調也顯示，美國民眾已對川普宣布的一些初步措施感到不滿。約58%的受訪者表示，川普不應該赦免所有在2021年1月6日國會大廈暴動案中被定罪的人。

只有29%的受訪者認同川普處理司法系統政治化的方式。川普指責前任總統拜登透過起訴扭曲司法公正，目的是阻止他重返白宮；拜登則予以否認。川普還表示，他可能會利用司法系統報復政治對手。

受訪者對川普處理其他問題的方式持更正面的態度，約46%的受訪者認可他處理移民問題，許多美國人希望移民成為新政府的首要任務。

約58%的受訪者同意美國應「大幅減少獲准在邊境申請庇護的移民人數」，這顯然代表他們支持川普在上任初期暫停允許在美國邊境申請庇護的程序。川普也宣布非法移民構成國家緊急狀態，並採取措施限制在美出生的兒童取得公民權。

川普在第1個任期開始時的支持率為43%，到2017年1月底攀升至49%，但發生國會大廈暴動事件後，他的支持率降至34%。

「選舉內幕」（Inside Elections）政治分析師魯巴希金（Jacob Rubashkin）表示，川普的支持率以歷史標準而言算低。美國總統在任期之初，支持率通常超過50%。

這項調查在網路上訪問全國各地1077名美國成年人，誤差約為正負4個百分點。

川普 非法移民 拜登

上一則

熱臉貼冷屁股？川普才暖問金正恩過怎樣 北韓僅2句話報導就職

下一則

川普揚言奪回運河 巴拿馬向聯合國投訴

延伸閱讀

川普就職未挑明中國是威脅 北京稍喘息 就傳加徵10%關稅

川普就職未挑明中國是威脅 北京稍喘息 就傳加徵10%關稅
川普廢出生公民權 霍楚將採保護行動 詹樂霞提訴抗議

川普廢出生公民權 霍楚將採保護行動 詹樂霞提訴抗議
川普一「退群」丁薛祥在達沃斯大談「命運共同體」拉攏

川普一「退群」丁薛祥在達沃斯大談「命運共同體」拉攏
韓國瑜率團來美觀禮川普就職 創歷年最高規格

韓國瑜率團來美觀禮川普就職 創歷年最高規格

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
一棟房屋被伊頓大火摧毀，但其旁邊的房屋卻倖存。 (美聯社)

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

2025-01-15 10:35

超人氣

更多 >
川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適
紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣
司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職

司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職
房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯

房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯
取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通

取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通