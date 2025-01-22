邊境沙皇：可進教堂學校逮無證客、庇護城市「連坐逮捕」

「邊境沙皇」霍曼表示，ICE人員可進入教堂和學校逮捕無證移民，且會「連坐逮捕」。(路透)

川普 新政府一上任，即下令執法機構善用「常理」，可以進入教堂和學校逮捕無證移民，同時川普欽點的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)也強調，庇護城市將出現更多「連坐逮捕」，但尚未透露何時動手。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，國土安全部21日透過聲明宣告：「這項行動賦予美國海關與邊境保護局(CBP)以及移民和海關執法局(ICE)勇敢的同仁力量，讓他們能夠依照我國移民法，逮捕非法進入美國的犯罪分子，包括殺人犯和性侵犯。」

國土安全部代理部長賀夫曼(Benjamine Huffman)聲明終止兩項指令，賦予執法人員更多權力、加強執法力道，阻斷非法移民 入境機會：「犯罪分子無法再藏匿於美國學校和教堂，逃避逮捕，川普政府不會對我們勇敢的男女執法人員綁手綁腳，而是相信他們會善用常理執法。」

其實早在2011年ICE即規定禁止在敏感地點逮捕無證移民，拜登 總統任內也發布類似指導方針，該聲明還譴責剛卸任的拜登政府移民政策：「拜登與賀錦麗政府濫用人道假釋計畫，讓150萬移民得以全面入境美國，但這一切在川普政府上任第一天就終止，將使得人道主義假釋計劃恢復原本的目的，也就是申請應逐一審查。」

川普新政府上台雷厲風行取消逮捕限制，讓移民權益人士憂心引發移民社區恐慌，導致兒童無法正常上下學或居民無法順利前往醫院就醫。

與此同時，霍曼21日接受有線電視新聞網(CNN)節目採訪時，除了宣告大規模驅逐計畫立即生效，並證實為貫徹川普總統的移民政策，不惜在庇護城市展開「連坐逮捕」：「因為庇護城市強迫我們進入社區搜捕我們要抓的人。」並補充道：「我們會找到人，一旦我們找到人，就算他和其他人在一起、和其他沒有犯罪紀錄但非法入境的人，他們也將一併被捕，這是上屆政府和本屆政府的差別，ICE會嚴格執行移民法。」