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川普取消出生公民權 打擊「生育旅遊」

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通

記者顏伶如／即時報導
川普總統就職日簽署行政命令取消出生公民權(birthright citizenship)，簽署30天後命令生效，不但影響非法入境婦女所生的孩子，也衝擊合法入境婦女所生的孩子。(美聯社)
川普總統就職日簽署行政命令取消出生公民權(birthright citizenship)，簽署30天後命令生效，不但影響非法入境婦女所生的孩子，也衝擊合法入境婦女所生的孩子。(美聯社)

川普總統就職日簽署行政命令取消出生公民權(birthright citizenship)，簽署30天後命令生效，不但影響非法入境婦女所生的孩子，也衝擊合法入境婦女所生的孩子；婦女根據免簽證計畫入境美國或持學生、觀光、商務等簽證合法入境後生下嬰兒，只要孩子父親不是美國公民或擁有合法居留權，孩子就不能成為美國公民。移民倡議團體20日已針對行政命令提告，法律專家指出，出生公民權源於憲法，不能光靠行政命令推翻。

川普20日晚間簽署「保護美國公民的意義與價值」(Protecting the Meaning and Value of American Citizenship)行政命令，挑戰受到美國憲法第14條修正案保障的出生公民權。行政命令生效之後，非法居留婦女在美國國土產下嬰兒，如果嬰兒父親不是美國公民或綠卡持有人，孩子就無法成為美國公民。

在美國生產的婦女如果生孩子時具有合法入境身分，例如根據免簽證計畫(Visa Waiver Program，VWP)入境，或持學生簽證、工作簽證、商務簽證入境，但嬰兒父親因並不是美國公民或綠卡持有人，孩子同樣無法成為美國公民，行政命令禁止聯邦機關為孩子核發美國護照。

美國國籍採「屬地原則」(拉丁文jus soli，英文right of the soil)，舉凡在美國國土出生者都可以成為美國公民，不論父母是否為美國人。1868年通過的憲法第14條修正案第1款開頭便寫道：「任何人，凡在合眾國出生或歸化合眾國並受其管轄者，均為合眾國及所居住之州的公民。」

第14條修正案通過之後，美國人開始對移民採取反對態度，尤其是中國移工。美國國會立法限縮中國移民，已經在美國的華裔移民處境變得困難。

1870年代在舊金山出生的華裔男子黃金德(Wong Kim Ark)，雙親都是中國移民。黃金德赴中國探親之後，返美時被認為不是美國公民，遭到拒絕入境。最高法院1898年針對「美國訴黃金德案」(United States v. Wong Kim Ark)做出具有里程碑意義的重大裁決，所有在美國境內出生者都是美國公民，即使黃金德雙親並不是美國人也一樣。

衛報(The Guardian)報導，除了行政命令之外，川普政府對於打擊出生公民權還有其他配套措施，包括限縮懷孕婦女申請短期簽證，讓孕婦遊客沒有機會在美國生產。

華盛頓郵報報導，專門研究移民法的洛杉磯加大(University of California at Los Angeles)教授本村浩(Hiroshi Motomura)指出，出生公民權在美國法律根深柢固的程度超過其他任何事項。

本村浩說，取消出生公民權難度極高：「沒錯，他們可以嘗試去推翻，但不只要推翻判例，還必須把憲法改成不是原本的意思。」

已退休移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)副局長卡德拉斯(Julian Calderas)說，川普取消出生公民權的措施「其實是空中畫大餅」。他說，光靠行政命令能否行得通令人懷疑，「其實在行政命令之前還有其他很多選項可做」。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

美國公民 工作簽證 移民

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