我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛蒙特州公路爆槍擊 美國邊境巡邏隊1人員殉職

勞資協商卡關 好市多工會勞工 最快2月發動罷工

新聞評論／TikTok難民湧入小紅書 但川普仍是最後贏家

聯合報主筆室
美國總統川普上任首日簽署多項行政命令，包括加徵關稅、延遲TikTok禁令75日等。（美聯社）
美國總統川普上任首日簽署多項行政命令，包括加徵關稅、延遲TikTok禁令75日等。（美聯社）

「不賣就禁」讓TikTok（抖音海外版）從上周六晚間到周日中午在美國短暫關閉，美國1.7億用戶哀鴻遍野，大量「TikTok難民」湧入小紅書，反映用戶急於尋找替代品的迫切感。而TikTok短短半天復活，川普成了「刀下留人」的救命恩人，但其接下來的命運要看擅長談判的川普怎麼談。除非TikTok放棄美國市場，否則川普都是贏家。

從周六晚間開始，中國公司字節跳動旗下的短片應用TikTok在美國停止服務，但到周日中午左右，它又恢復服務。川普一上任又馬上在白宮簽署延緩75天實施針對短影音平台TikTok的禁令。

此項「不賣就禁」法案是在拜登政府任內通過，但事實上，這次川普在第一任期內就帶頭禁用TikTok。原因是對TikTok母公司字節跳動來自中國大陸而有疑慮，曾推動蘋果、谷歌的線上應用程式商店將TikTok下架，川普禁TikTok的行政命令卻屢遭聯邦法院擋下而未能生效。

川普對TikTok態度大轉彎，主要是發現這個社群平台對他的選票大有幫助。川普在2024年加入TikTok，迄今粉絲量增至1500萬。這次他一上任就救了TikTok，如果最終禁令解除，那麼川普儼然是救世主，收獲大量年輕用戶的支持；即使如果最終禁令仍須執行，川普還可以把責任推給拜登，怎麼樣都立於不敗之地。

第二個原因是TikTok在美國直接雇員7000人，間接創造眾多就業機會，2023年其對美國的經濟效益超過200億美元。並有報告指出，光是2023年，TikTok上的小企業，就為美國經濟貢獻242億美元。不僅如此，《華爾街日報》估計，TikTok每年光是廣告營收，就超過80億美元。

TikTok自然難以割捨這樣龐大的商業利益，加上欠下川普人情，其言論風向可能轉向有利於川普，這更中他的下懷。在TikTok之前已有不少媒體平台向川普妥協，尤其是FB母公司Meta負責人祖克柏去年8月時還批評拜登政府施壓干預平台言論是錯誤的，結果不等川普上任，Meta就更改言論審查政策，取消第三方查核機制，改由社群用戶自行標註可能含有假訊息的貼文。Meta旗下平台有30億用戶，祖克柏迎合當權者的作法，讓人更看清其商業本質。

TikTok在美國短暫消失的期間，另一個意想不到的影響是用戶突然轉向中國大陸的小紅書。小紅書的數據顯示，截至本周一，以「tiktok refugee」（TikTok難民）為標籤的帖子已達3260萬條，瀏覽量達23億次。

美國網友湧入小紅書，他們不想轉場到Instagram或Facebook，更不想改用被馬斯克掌控的X，擺明就是表達對美國政府的抗議。小紅書商家大喜過望，推出各式行銷，不過，在語言障礙及中國言論審查的情況下，這些TikTok難民能留存多少，恐怕是曇花一現。

倒是在這波「數位住民」大挪移的現象裡，讓人們看到更多的商業操作、政治角力，若還想在美國繼續做生意，TikTok終究還是得低頭。用戶期待數位世界裡的真實言論、自由平權，其實都是可以交易的。

TikTok 川普 小紅書

上一則

首日對中沒祭關稅、延TikTok禁令 外銀：川普想討價還價

下一則

川普上任簽署大量行政命令：美國民調怎麼看？

延伸閱讀

川普：普亭拒與烏克蘭達成協議 正在摧毀俄羅斯

川普：普亭拒與烏克蘭達成協議 正在摧毀俄羅斯
川普迷因幣「$TRUMP」掀熱潮 由來與影響一次看

川普迷因幣「$TRUMP」掀熱潮 由來與影響一次看
美國能源政策大轉彎？川普上任頭一天推支持增產油氣

美國能源政策大轉彎？川普上任頭一天推支持增產油氣
「美國邁入黃金時代」川普就職第47任總統：今天是解放日

「美國邁入黃金時代」川普就職第47任總統：今天是解放日

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
一棟房屋被伊頓大火摧毀，但其旁邊的房屋卻倖存。 (美聯社)

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

2025-01-15 10:35
洛杉磯河濱郡14日下午爆發新火場「史考特山火」。（截圖自／@deb8rr在X的影音）

魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長

2025-01-14 19:20

超人氣

更多 >
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告