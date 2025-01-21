新聞評論／TikTok難民湧入小紅書 但川普仍是最後贏家

美國總統川普上任首日簽署多項行政命令，包括加徵關稅、延遲TikTok禁令75日等。（美聯社）

「不賣就禁」讓TikTok （抖音海外版）從上周六晚間到周日中午在美國短暫關閉，美國1.7億用戶哀鴻遍野，大量「TikTok難民」湧入小紅書 ，反映用戶急於尋找替代品的迫切感。而TikTok短短半天復活，川普 成了「刀下留人」的救命恩人，但其接下來的命運要看擅長談判的川普怎麼談。除非TikTok放棄美國市場，否則川普都是贏家。

從周六晚間開始，中國公司字節跳動旗下的短片應用TikTok在美國停止服務，但到周日中午左右，它又恢復服務。川普一上任又馬上在白宮簽署延緩75天實施針對短影音平台TikTok的禁令。

此項「不賣就禁」法案是在拜登政府任內通過，但事實上，這次川普在第一任期內就帶頭禁用TikTok。原因是對TikTok母公司字節跳動來自中國大陸而有疑慮，曾推動蘋果、谷歌的線上應用程式商店將TikTok下架，川普禁TikTok的行政命令卻屢遭聯邦法院擋下而未能生效。

川普對TikTok態度大轉彎，主要是發現這個社群平台對他的選票大有幫助。川普在2024年加入TikTok，迄今粉絲量增至1500萬。這次他一上任就救了TikTok，如果最終禁令解除，那麼川普儼然是救世主，收獲大量年輕用戶的支持；即使如果最終禁令仍須執行，川普還可以把責任推給拜登，怎麼樣都立於不敗之地。

第二個原因是TikTok在美國直接雇員7000人，間接創造眾多就業機會，2023年其對美國的經濟效益超過200億美元。並有報告指出，光是2023年，TikTok上的小企業，就為美國經濟貢獻242億美元。不僅如此，《華爾街日報》估計，TikTok每年光是廣告營收，就超過80億美元。

TikTok自然難以割捨這樣龐大的商業利益，加上欠下川普人情，其言論風向可能轉向有利於川普，這更中他的下懷。在TikTok之前已有不少媒體平台向川普妥協，尤其是FB母公司Meta負責人祖克柏去年8月時還批評拜登政府施壓干預平台言論是錯誤的，結果不等川普上任，Meta就更改言論審查政策，取消第三方查核機制，改由社群用戶自行標註可能含有假訊息的貼文。Meta旗下平台有30億用戶，祖克柏迎合當權者的作法，讓人更看清其商業本質。

TikTok在美國短暫消失的期間，另一個意想不到的影響是用戶突然轉向中國大陸的小紅書。小紅書的數據顯示，截至本周一，以「tiktok refugee」（TikTok難民）為標籤的帖子已達3260萬條，瀏覽量達23億次。

美國網友湧入小紅書，他們不想轉場到Instagram或Facebook，更不想改用被馬斯克掌控的X，擺明就是表達對美國政府的抗議。小紅書商家大喜過望，推出各式行銷，不過，在語言障礙及中國言論審查的情況下，這些TikTok難民能留存多少，恐怕是曇花一現。

倒是在這波「數位住民」大挪移的現象裡，讓人們看到更多的商業操作、政治角力，若還想在美國繼續做生意，TikTok終究還是得低頭。用戶期待數位世界裡的真實言論、自由平權，其實都是可以交易的。