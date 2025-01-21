川普取消非法移民出生子女公民權 就職日簽數項移民行政令

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普 20日上任，簽署數項與移民相關法案，包括取消非法移民 在美國出生的子女公民權(birthright citizenship)、終止邊境 地帶「抓了又放」(catch and release)的寬鬆措施、恢復「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策、難民重新安置計畫暫停至少4個月、官員也說，幾件與無證移民嫌犯有關的犯罪案件，司法部將求處死刑。

川普上任第一天就關閉專為無證客設計的預約應用程式，許多等待面談的無證客不禁痛哭失聲。（路透）

川普上任後，提供給無證移民預約面談和聽證的應用程式「CBP One」，也立即停用，許多已經排到預約面談的無證客，痛哭哀號，求助無門。未來可能面臨法律挑戰。

拜登政府對尋求政治庇護的無證客可透過聯邦政府核准後，手機下載CBP One程式，按步就班，尋求與辦理庇護。但在川普20日宣誓就職幾分鐘後，這項應用程式就被關閉，預約也取消了。

川普上任首日就簽署數項針對無證客的行政命令，許多原本已排到聽證的移民被通知面談取消，不禁崩潰。（美聯社）

國家廣播公司(NBC)20日報導，川普上台後宣布邊境地區進入緊急狀態，國防部便可以在邊境附近派駐軍隊，國民兵(National Guard)也將駐紮邊境。

川普第一任執政期間便曾表示要停止「抓了又放」措施，卻礙於移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留中心容量有限，非法入境者依然獲得釋放。

川普第一任期間推出「留在墨西哥」政策，抵達美墨邊境的庇護申請者必須回到墨西哥等候美國移民法院審核結果。川普新政府是否針對恢復政策與墨西哥取得協議，白宮官員並未說明。

川普發布行政命令還包括加快在美墨邊境築牆、難民重新安置(refugee resettlement)計畫暫停至少4個月，把MS-13及「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或譯Train of Aragua)等黑幫列為外國恐怖主義集團(oreign terrorist organizations)。

針對川普取消無證移民在美國出生子女的出生公民權，學者稱這項對憲法第14修正案權利的改變違法。

「國會山莊報」(The Hill)20日分析，川普行政命令勢必面臨移民及人權團體的訴訟挑戰。

報導指出，白宮官員20日在川普就職典禮前與媒體記者的15分鐘新聞簡報中說，新政府將終止庇護申請；許多外籍人士非法入境美國之後允許向美國申請庇護，共和黨因此抨擊美國庇護制度遭到濫用。

白宮官員同時表示，某些與無證移民嫌犯有關的犯罪案件，新政府打算求處死刑。官員說，川普行政命令要求司法部長對謀殺警察、犯下殺人罪的非法移民求處死刑。