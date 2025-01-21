川普控制通膨 首日沒對關稅出手 先二度退出巴黎氣候協定

總統川普上任第一天尚未對課徵關稅出手，不過仍宣布退出巴黎氣候協定。(美聯社)

總統川普 上任第一天尚未對課徵關稅 出手，不過仍宣布退出巴黎氣候協定(Paris Climate Agreement)，同時發布包括能源緊急狀態等多項行政令，企圖降低能源價格並控制通膨。

根據國會山莊報(The Hill)報導，白宮發給聯邦眾院共和黨人的備忘錄證實「川普總統將退出巴黎氣候協定」，使得美國與伊朗成為退出巴黎協定的唯一兩個聯合國氣候變遷公約會員國。

歐巴馬政府在2015年簽署巴黎氣候協定，不過2017年、也就是川普首任任期就宣布退出，此次二度退出，讓拜登 政府氣候顧問的麥卡錫(Gina McCarthy)相當不滿：「川普政府退出巴黎協定，放棄保護美國人民與國家安全的責任。」而且未來數日、數周內，川普政府可能祭出更多推翻拜登任內氣候政策的措施。

至於川普就職前揚言對墨西哥、加拿大與中國課徵高關稅，上任第一天尚未有實際行動，加拿大財政部長勒布朗(Dominic LeBlanc)表示：「或許他決定暫緩對一系列國家祭出關稅威脅，讓我們拭目以待。」 並強調：「川普過去任內表現難以預料，因此我們的任務就是確保為任何情況做好準備。」

川普就職演說強調：「通膨危機是由大筆過度支出造成。」表示會透過增產石油降低油價，上任首日下達多項行政命令，包括對石油、天然氣生產鬆綁，還打算宣布國家能源緊急狀態，以便提供人工智慧(AI)技術研發所需的龐大電力，進而提升與中國的競爭力。

白宮官員20日還透露，川普新政府有意終止拜登任內補貼措施，不再鼓勵國人購買電動車；同時計畫簽署一份總統備忘錄，採取更多降低通膨措施。

雖然能源價格會影響支出，但是根據物價統計資料，能源支出平均僅占總支出6%，遠低於食物(13%)或住房(37%)，尤其物價仍比四年前高出逾20％，偏偏平均薪資沒有跟上，讓國人相當不滿。

但是川普上任首日在國會演說又刻意淡化通膨危機，並暗示國人更關心移民問題；他說：「蘋果價格翻倍，你能夠講幾次？」